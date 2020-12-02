تعرف على الفرق الـ «الأربعة» المتأهلة إلى كأس العالم للأندية

نجح فريق الأهلي في حجز مقعد في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية، عقب تحقيقه لقب دوري أبطال أفريقيا العام الجاري، بالفوز على منافسه التقليدي الزمالك بهدفين لهدف في المباراة النهائية؛ ليشارك في البطولة التي غاب عنها منذ 7 سنوات في المغرب.





ومن المقرّر أن تقام بطولة كأس العالم للأندية 2021 في قطر هذه المرة، وستلعب بالنظام القديم بمشاركة 7 فرق كالعادة، ولكن ذلك النظام سيتغير في البطولة القادمة وسيشارك في البطولة 24 فريقًا على أن تلعب في الصين.





ووفق نظام البطولة ستشارك 7 فرق في مبارايات كأس العالم للأندية 2021، تأهل منها للبطولة 4 فرق حتى الآن على رأسها بايرن ميونخ بطل أوروبا، والأهلي المصري بطل أفريقيا، وأوكلاند سيتي ممثل قارة أوقيانوسيا، وممثل الدورة المضيفة الدحيل القطري، على أن ينضم للمتأهلين بعد تحديده كلا من بطل أمريكا الشمالية، وبطل أمريكا الجنوبية، وبطل آسيا.





وغاب النادي الأهلي عن منافسات بطولة كاس العالم للاندية لمدة 7 سنوات، لذا يعد التأهل هذه المرة أمرا طال إنتظاره لدى جماهير الأهلي، وسيبدأ النادي الأهلي مبارياته من ربع النهائي حيث انه معفي من المباراة التمهيدية وفق لتصنيفه ضمن فرق المستوى B في البطولة.





وسيشارك في كأس العالم للأندية أوكلاند سيتي الذي يمثل أوقيانوسيا بالرغم من أن البطولة لم تكتمل بشكل رسمي لكن اتخذ قرار في 19 نوفمبر أن يتأهل الفريق إلى كأس العالم كونه الأفضل تصنيفًا في دور المجموعات وبايرن ميونخ بطل دوري أبطال أوروبا.





والفريق الثالث الذي تأهل هو الدحيل القطري الحاصل على لقب الدوري القطري، باعتباره ممثل البلد المضيف.





ومن المقرر أن تبدأ مباريات النادي الأهلي من ربع النهائي حيث انه معفي من المباراة التمهيدية وفقاً لتصنيفه ضمن فرق المستوى B في البطولة.