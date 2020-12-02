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محافظات

للمرة الثالثة.. تجديد الثقة في تامر مرعي وكيلا لوزارة الصحة بالبحر الأحمر

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 01:20 م
الدكتور تامر مرعي
الدكتور تامر مرعي
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إبراهيم جادالله

قررت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الأربعاء، تجديد الثقة في الدكتور تامر مرعي وكيلًا لوزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر لفترة ثالثة، وذلك عقب انتهاء مدة الفترة الثانية.

 

وأصدرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بحسب بيان، قرًارا برقم 741 لسنة 2020 بتجديد الثقة في الدكتور تامر مرعي، وكيلًا لوزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر، وذلك عقب انتهاء فترة ولايته الثانية منذ أن تولي مهام عمله في سبتمبر 2018.


يذكر أن الدكتور تامر مرعي كان قد تولي وكيلا في نهاية عام 2018 وصدر قرار وزيرة الصحة بتجديد الثقة له وكيلًا لمديرية الصحة بالبحر الأحمر، خلفًا للدكتورة نجلاء شطا حيث كان يشغل منصب مدير إدارة الطب العلاجي بمديرية الصحة بجنوب سيناء منذ ثلاث أعوام تقريبًا.

 

واكد مرعي صحة البحر الأحمر شهدت خلال تولبه المديرية تركيب جهاز P. C. R لأول مرة، وتوريد 15 ماكينة غسيل كلوي جديدة بمستشفى الغردقة العام، وجهاز هرمونات لمستشفى الحميات بالغردقة، وتطوير البنية التحتية لمستشفيات سفاجا المركزي والحميات الغردقة، وافتتاح أقسام التأمين الصحي بالمستشفيات العامة والمركزية وتطوير معمل الغردقة المشترك، وافتتاح قسم الحروق بمستشفى الغردقة العام، الي جانب التعاقد مع القوافل الطبية المجانية في جميع التخصصات من جامعة الزقازيق والقاهرة وبورتوكول تعاون مع أطباء معهد القلب للكشف وإجراء عمليات القسطرة بالمجان.

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