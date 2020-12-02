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ثقافة

مديرة المتحف المصري: مستمرون في بروفات موكب المومياوات الملكية.. والانطلاق قريبًا

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 02:39 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
قالت صباح عبدالرزاق، مديرة المتحف المصري بالتحرير، إنه تُجرى حاليا بروفات نقل المومياوات الملكية من المتحف إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط. 

وأكدت صباح لـ"صدى البلد"، أنه لم يتم الاستقرار على يوم معين لانطلاق موكب المومياوات الملكية، قائلة: "قريبًا سنشهد انطلاقة عالمية لـ 22 مومياء و17 تابوتًا ملكيًا"، واصفة بأنه حدث عالمي عظيم. 

من جانبها قالت إيناس جعفر، نائب المشرف العام المتحف القومي للحضارة المصرية للشؤون الأثرية في تصريح لـ "صدى البلد"، إنه حين وصول المومياوات الملكية إلى المتحف القومي للحضارة ستخضع لعدة إجراءات، قبل العرض على الزائرين، أبرزها فك للتغليف الخاص للمومياوات وإدخالها في الوحدة الخاصة بها في العرض ستحتاج إلى وقت قد يقارب 15 يومًا، وسيحدده المرممون لتكون جاهزة للعرض والافتتاح.

وأوضحت نائب المشرف العام المتحف القومي للحضارة المصرية للشئون الأثرية، إلى أن كل مومياء تضع في وحدة خاصة، يضخ بها نيتروجين للحفاظ عليها من الميكروبات والفطريات، ويصاحب كل مومياء تابوت خاص بها، إضافةً إلى مومياوات أخرى من دون توابيت.

يذكر أن تفقد وزير السياحة والاثار الدكتور خالد العناني، وضع القطع الأثرية داخل فتارين العرض الموجودة بالقاعة والتجهيزات والاستعدادات الخاصة باستقبال المومياوات الملكية عند نقلها من المتحف المصري بالتحرير في موكب ملكي مهيب.

ووجه الدكتور خالد العناني بإجراء بعض التعديلات على سيناريو العرض وكذا أماكن بعض الفتارين بالقاعة، مما يسهم في إثراء محتوي العرض. 

وناقش وزير السياحة والآثار بأثريي ومرممي المتحف وأعضاء اللجنة العليا لسيناريو العرض المتحفي؛ الاستعدادات الجارية لعملية نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير في موكب ملكي ضخم وطريقة عرضها داخل القاعة المخصصة لها بالمتحف، موصيا باستمرار العمل بنفس السرعة والكفاءة للانتهاء من جميع الأعمال في الوقت المحدد لها. 
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