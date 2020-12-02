البحوث الإسلامية يواصل اختبارات الابتعاث العام.. والتشديد على مراعاة أعلى درجات الدقة

واصل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عقد الاختبارات الشفوية للمسابقة العامة للابتعاث لعام 2020/2021، لليوم الثاني على التوالي، وذلك للتخصصات الشرعية والعربية والوعظ والعلوم الثقافية.

وتفقد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد لجان الاختبارات اليوم، الأربعاء، وأكد خلال متابعته أن لجان الاختبارات تضم عمداء وأساتذة كليات جامعة الأزهر، حيث تجري الاختبارات اعتمادًا على برامج إلكترونية حديثة في اختيار وتوزيع الأسئلة لضمان الشفافية والعدالة في اختيار أكفأ المبعوثين لتمثيل الأزهر الشريف.

يذكر أن الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور نظير عيّاد أمين عام مجمع البحوث، لجان الاختبارات الشفوية لمبعوثي الأزهر الشريف من المدرسين والوعاظ، والذي بدأت فعاليتها اليوم وتستمر على مدار الأيام المقبلة لمختلفة التخصصات من المتقدمين للمسابقة، حيث تعقد الاختبارات بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.









وأكد وكيل الأزهر الشريف خلال متابعته للجان ويرافقه الأمين العام لمجمع البحوث الدكتور نظير عيّاد، الشفافية والوضوح في اختيار أكفأ العناصر المتقدمة، وأن تكون معايير الاختيار موحدة في جوانب العلم والمعرفة والقدرات والمهارات المختلفة وغيرها من الاشتراطات اللازمة لتمثيل مصر والأزهر الشريف في مختلف دول العالم.









كما أشاد وكيل الأزهر خلال متابعته للجان الاختبارات بالنظام الجديد المتبع في الاختبارات الشفوية هذا العام واعتماده على أنظمة إلكترونية في التقييم تراعي أعلى مستوى من الدقة.









فيما أشار الأمين العام الدكتور نظير عيّاد إلى أن اختبارات بعثات الأزهر لها خصوصية تامة في عملية التقييم والاختيار، فمن يقع عليه اختيار لجان التحكيم سيمثل الأزهر وسيمثل مصر بشكل عام، وبالتالي لابد وأن يكون على قدر عالٍ من الكفاءة والعلم وامتلاك القدرات المهنية التي تؤهله لأداء مهمته في الدولة المرسل إليها.