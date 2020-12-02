لأول مرة..رانيا محمود ياسين تنفى وجود خلاف مع نجلة رجاء الجداوي

نفت رانيا محمود ياسين، لأول مرة بنفسها ما تداوله رواد السوشيال ميديا بنشوب خناقة بينها وبين اميرة بنت الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وان وسائل الاعلام استغلت الموضوع بشكل مختلف والتقطوا لها صورة غير مقصود بها كما تداول على السوشيال ميديا، حيث تم استخدامها بأنها "تطردها وتقول لها اطلعي برة".





وقالت الفنانة رانيا محمود ياسين، إن ابوها بالنسبالي هو الحب الأول والرجل الأول مثل اي اب بالنسبة لبناته، ولكن ايضا محمود ياسين هو ايقونة في تاريخ السينما والدراما والفن، معقبة: "ابويا صوت مصر"، وأتمنى ان يعرفه كل الأجيال وان يتعرفوا على اعماله ومدى حبه للدولة وأيضا مشواره الفني.





وتابعت رانيا محمود ياسين، خلال حواره في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة "سي بي سي"، أن كل الشائعات التي حدثت حول العزاء ليس لها أي علاقة بما حدث بالفعل، مؤكدة على ان كل مراسم العزاء تمت باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية وان كان هناك معقمات ومطهرات على كل الترابيزات، معقبا: "العزاء كان مثالي وعشان كان لازم يكون في هري عليه".





وسردت موقف غريب حدث معها في العزاء من احدى المعزيات قائلة لها: "انا بحسدك انك مركزة مع مامتك برغم وفاة ابوكي"، متعجبة من ان المفترض ان تدعي لها ولكن لا تقول لها ما شبه ذلك، وانها كانت تاخذ بالها من والدتها وقاية من فيروس كورونا.



