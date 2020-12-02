ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لأول مرة..رانيا محمود ياسين تنفى وجود خلاف مع نجلة رجاء الجداوي

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 04:26 م
رانيا محمود ياسين
رانيا محمود ياسين
Advertisements
فرح علاء الخولي
نفت رانيا محمود ياسين، لأول مرة بنفسها  ما تداوله رواد السوشيال ميديا بنشوب خناقة بينها وبين اميرة بنت الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وان وسائل الاعلام استغلت الموضوع بشكل مختلف والتقطوا لها صورة غير مقصود بها كما تداول على السوشيال ميديا، حيث تم استخدامها بأنها "تطردها وتقول لها اطلعي برة".   

وقالت الفنانة رانيا محمود ياسين، إن ابوها بالنسبالي هو الحب الأول والرجل الأول مثل اي اب بالنسبة لبناته، ولكن ايضا محمود ياسين هو ايقونة في تاريخ السينما والدراما والفن، معقبة: "ابويا صوت مصر"، وأتمنى ان يعرفه كل الأجيال وان يتعرفوا على اعماله ومدى حبه للدولة وأيضا مشواره الفني.  

وتابعت رانيا محمود ياسين، خلال حواره في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة "سي بي سي"، أن كل الشائعات التي حدثت حول العزاء ليس لها أي علاقة بما حدث بالفعل، مؤكدة على ان كل مراسم العزاء تمت باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية وان كان هناك معقمات ومطهرات على كل الترابيزات، معقبا: "العزاء كان مثالي وعشان كان لازم يكون في هري عليه".

وسردت موقف غريب حدث معها في العزاء من احدى المعزيات قائلة لها: "انا بحسدك انك مركزة مع مامتك برغم وفاة ابوكي"، متعجبة من ان المفترض ان تدعي لها ولكن لا تقول لها ما شبه ذلك، وانها كانت تاخذ بالها من والدتها وقاية من فيروس كورونا.

وأوضحت فيما يتعلق بأنه تم منع الفنانة نجلاء فتحي من حضور عزاء والدها لغيرة والدتها منها، بأنه كلام ليس له اي علاقة بهم وان علاقة امها بـ نجلاء فتحي "كويسة" وبينهم نسب أيضا، الي جانب ان محمود ياسين لعب الكثير من الادوار مع نجلاء فتحي فبالتأكيد ليس هناك مشاعر غيرة، وان نجلاء فتحي عزت بالفعل والدتها واخوها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ابنة رجاء الجداوي: أمي كانت متسامحة جدا وتحب الجميع.. فيديو

ابنة رجاء الجداوي تروي موقفا مؤثرا جمع والدتها بالراحل محمود ياسين

نشرة الفن.. الموسيقيين تصفع حمو بيكا وتجامل حسن شاكوش.. ميس حمدان تَخصُص حذف فيديوهات

رانيا محمود ياسين وابنة رجاء الجداوي يكشفان حقيقة خلافهما

تريند الفن| حقيقة خلاف رانيا محمود ياسين وابنة رجاء الجداوي.. وتامر حسني يطرح أغنية جديدة

«شهيرة» تكشف سر تغيب نجلاء فتحي عن عزاء محمود ياسين

ترشيحاتنا

أشرف بن شرقي يوجه رسالة نارية لـ ميدو

لجنة الكرة بالزمالك تجتمع باللجنة المؤقتة لإدارة النادي

صدى البلد يكشف حقيقة إصابة محمد أشرف "روقة" بالرباط الصليبي

مسحة لخماسي الأهلي المصابين بكورونا لتحديد موقفهم من نهائي كأس مصر

مسئول أمريكي يفجر مفاجأة عن اغتيال عالم النووي الإيراني فخري زاده

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن إنجاز جوزيه.. وموسيماني على أعتاب التاريخ

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القائمة الكاملة لأسعار فولفو في مصر 2020

لعرسان 2021| القائمة الذهبية لأفضل وجهات شهر العسل في العالم.. صور

بي ام دبليو تستعد لطرح الوحش الألماني 2022 bmw x7 فيس ليفت.. صور