حالف طلاق ما يجيب جون| تامر أمين يهاجم مروان محسن: متنفعش راس حربة الأهلي

وأوضح "أمين"، خلال حلقته ببرنامج آخر النهار والمذاع عبر فضائية النهار، أن لاعب النادى الأهلى مروان محسن انفرد أمس الثلاثاء فى مباراة نصف نهائى الكأس مع نظيره الاتحاد السكندرى قائلأ: مروان جاله جون امبارح ولكن رفع الكورة للسما وكأنه حالف انه عليه الطلاق ما هجيب جون "

وأكد أنه يكن الاحترام والتقدير لشخص اللاعب مروان محسن ولكنه ينتقد أداءه الفنى خاصة وأن مهاراته لا يناسبها تماما مركز " راس حربة النادى الأهلى.





ويواجه فريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منافسه طلائع الجيش، في مباراة كأس السوبر المصري لهذا الموسم، بعد تأهل الثنائي إلى المباراة النهائية لبطولة كأس مصر.





الأهلي تأهل إلى كأس مصر، بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين لهدف، فيما تخطى طلائع الجيش فريق الزمالك بالفوز عليه بنتيجة 3-1.





ومن المقرر أن يلاقي الأهلي فريق طلائع الجيش، يوم السبت المقبل، في المباراة النهائية من مسابقة كأس مصر.





ووفقا للائحة اتحاد الكرة المصري، فإن الأهلي سيواجه طلائع الجيش أيضًا للمنافسة على كأس السوبر المصري هذا الموسم، حال فوزه بكأس مصر أو خسارته المسابقة أيضًا.





وإذا فاز الأهلي بلقب الكأس سيكون هو الفريق المتوج بالدوري والكأس هذا الموسم، واللائحة في هذه الحالة تنص على أن يواجه وصيف الكأس وهو طلائع الجيش في كأس السوبر المصري، مثلما حدث في عام 2017 بمباراة الأهلي والمصري.





وفي حال خسر الأهلي لقب الكأس لصالح طلائع الجيش، فإن مباراة السوبر المصري ستقام بين الأهلي وطلائع الجيش، بالوضع الطبيعي بطل الدوري الأهلي مع بطل الكأس طلائع الجيش.





وتأهل الأهلي إلى نهائي كأس مصر بعد الفوز على الاتحاد السكندري (2-1) في نصف النهائي على استاد السويس.





الاتحاد تقدم بهدف سيسيه قبل أن يتعادل أفشة، ويضيف حمدي فتحي الهدف الثاني قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقة واحدة ليرسل فريقه إلى النهائي.





ويلعب الأهلي مع طلائع الجيش في نهائي كأس مصر يوم السبت المقبل بحثًا عن لقبه رقم 37 في تاريخه بالمسابقة، بينما يحلم منافسه باللقب الأول.





ونجح طلائع الجيش في تحقيق مفاجأة كبرى بالإطاحة بالزمالك حامل اللقب والتغلب عليه (3-1) ليمنع إقامة مباراة قمة جديدة بين الأهلي والزمالك في النهائي.