بالأسود.. هبة مجدي تتألق بإطلالة محتشمة في مهرجان القاهرة السينمائي

تألقت الفنانة هبة مجدى بإطلالة ساحرة وجذابة للغاية، وذلك خلال ظهورها على الريد كاربت في حفل مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 42، وخطفت الأنظار بإطلالتها.
وظهرت هبة مجدي بفستان طويل باللون الأسود اللامع قشر السمكة بأكمام طويلة، مع حقيبة باللون الفضي ، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.
وظهرت هبة مجدي بفستان طويل باللون الأسود اللامع قشر السمكة بأكمام طويلة، مع حقيبة باللون الفضي ، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.
وأكملت هبة مجدي بشعر مموج ويفي ناعم، وقامت بترك شعرها منسدلا عبر اكتافها لتبرز من جمال ورقة وملامحها.
وأبرزت هبة مجدي ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، فأبرزت الآي لاينر باللون الأسود، مع وضع احمر الشفاه باللون الأحمر، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.
واختارت هبة مجدي ان تبرز تفاصيل إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من الاكسسورات، فقامت بارتداء كولية بالون الفضي حول رقبتها، مع قرطين بنفس الشكل واللون.
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وأبرزت هبة مجدي ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، فأبرزت الآي لاينر باللون الأسود، مع وضع احمر الشفاه باللون الأحمر، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.
واختارت هبة مجدي ان تبرز تفاصيل إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من الاكسسورات، فقامت بارتداء كولية بالون الفضي حول رقبتها، مع قرطين بنفس الشكل واللون.
اقرأ ايضا | بإطلالة سوداء.. هبة مجدي تستعرض جمالها على إنستجرام