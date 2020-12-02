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مرأة

بالأسود.. هبة مجدي تتألق بإطلالة محتشمة في مهرجان القاهرة السينمائي

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 10:07 م
هبة مجدي
هبة مجدي
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آية التيجي
تألقت الفنانة هبة مجدى بإطلالة ساحرة وجذابة للغاية، وذلك خلال ظهورها على الريد كاربت في حفل مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 42، وخطفت الأنظار بإطلالتها.

وظهرت هبة مجدي بفستان طويل باللون الأسود اللامع قشر السمكة بأكمام طويلة، مع حقيبة باللون الفضي ، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وأكملت هبة مجدي بشعر مموج ويفي ناعم، وقامت بترك شعرها منسدلا عبر اكتافها لتبرز من جمال ورقة وملامحها.

وأبرزت هبة مجدي ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، فأبرزت الآي لاينر باللون الأسود، مع وضع احمر الشفاه باللون الأحمر، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

واختارت هبة مجدي ان تبرز تفاصيل إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من الاكسسورات، فقامت بارتداء كولية بالون الفضي حول رقبتها، مع قرطين بنفس الشكل واللون.

افتتحت مساء اليوم الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وسط إجراءات احترازية مشددة، يلتزم المهرجان بتطبيقها وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصا على تقديم دورة ناجحة فنيا، وآمنة صحيا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزاما بقرار مجلس الوزراء.

وأعرب رئيس المهرجان المنتج والسيناريست محمد حفظي، عن سعادته وفخره، بما أنجزه فريق "القاهرة السينمائي" خلال الدورة 42، مؤكدا أنه لم يفقد الأمل يوما بأنها ستقام بصورتها المعتادة على أرض الواقع، رغم الضغوط والتحديات الكبيرة التي فرضها فيروس كورونا، سواء على صناعة السينما في العالم أو على حركة الطيران.

ووعد "حفظي"، جمهور القاهرة بتقديم برنامج متميز تم اختيار كل أفلامه بعناية شديدة، مشيرا إلى أن فريق البرمجة استطاع هذا العام أن يضم 84 فيلما من أحدث وأهم انتاجات 2020، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، و10 أفلام مصرية، بالإضافة إلى أكثر من 10 أفلام حصدت أرفع جوائز المهرجانات الكبرى خلال عام 2020، مشيدا في الوقت نفسه بالنجاح الكبير الذي تحققه عاما بعد عام منصة "أيام القاهرة لصناعة السينما"، والدعم الذي تقدمه لصناعة السينما، سواء بالورش والمحاضرات والحلقات النقاشية أو بالدعم المادي عبر ملتقى القاهرة السينمائي، والذي يزيد هذا العام عن 250 ألف دولار.

وحرص "حفظي" على التوجه بالشكر لكل وسائل الإعلام المحلية والدولية، على دعمها المستمر ووقوفها إلى جانب مهرجان القاهرة السينمائي، لإنجاز هذه الدورة الصعبة، والعبور بها إلى بر الأمان.

ويشهد حفل الافتتاح، الذي تنقله على الهواء مباشرة قناة dmc، تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي يمنحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تكرم أيضا الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.
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هبة مجدي هبة مجدي
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