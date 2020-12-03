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اقتصاد

ارتفاع سعر جرام الذهب 22 جنيها

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 06:00 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق 3 ديسمبر، بعد أن شهدت تراجعا بنحو 40 جنيها خلال الأسبوع الماضي. 


وارتفعت أسعار الذهب بنحو 22 جنيها،  وسجل سعر جرام الذهب من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 795 جنيها.

 
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 2-12-2020:


عيار 18 : 683 جنيها للجرام 
عيار 21 : 797 جنيها 
عيار 24 : 911 جنيها




وعادة تختلف أسعار الذهب في مصر بحسب المصنعية، حيث تتفاوت قيمة المصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.


سعر مصنعية الذهب اليوم 

وتمثل المصنعية من السعر الإجمالى للذهب نسبة تتراوح ما بين 7 % إلى 10 % تقريبا من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب .

    
على جانب آخر، قال وصفى واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الذهب مرتبطة جميعها ببعض ، فإذا كان هناك تأثير فى أسعار الذهب فى أى دولة يكون له تأثير على باقى الدول .


وأضاف واصف فى تصريحات له ، أن أزمة فيروس كورونا لها تأثير على الأحوال الاقتصادية ككل وهناك بطء ولذلك أثر على أسعار الذهب .


كورونا وأسعار الذهب 

ولفت إلى أن فيروس كورونا تسبب فى ارتفاع أسعار الذهب نظرا للجوء الكثير من الناس لاقتناء الذهب فى أوقات الأزمات.

وأشار إلى أن تأثير كورونا على أسعار الذهب سينتهى أو سيستقر بعد عام ونصف وليس خلال فترة قريبة نظرا لاستمرار تأثر الاقتصاد وطول الفترة المتوقعة للتعافى وعودة العمل لسابق عهده بالقطاعات المختلفة .

وتابع أن الذهب هو الملاذ الآمن لأي شخص، والاستثمار الأسهل فى تحويله لنقود مقارنة بالسيارات والعقارات ، لأن الذهب لا ينخفض كثيرًا ويسهل بيعه، ولذلك ننصح بشراء الذهب فى فترات الأزمات بشكل عام وفى هذه الفترة بشكل خاص.
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