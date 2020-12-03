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رياضة

رسميا.. سيراميكا كليوباترا يعلن انضمام صالح جمعة لصفوفه في صفقة انتقال حر

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 03:45 ص
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا يعلن انضمام صالح جمعه
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عبدالله هشام

أعلنت إدارة نادي سيراميكا كليوباترا التعاقد مع صالح جمعة، لاعب وسط النادي الأهلي؛ لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم القادم.


ووقع اللاعب على عقود انضمامه لفريق "سيراميكا كليوباترا"، بعد جلسة جمعته مع طارق أبو العينين، نائب رئيس النادي، ومعتز البطاوي، المشرف العام على قطاع الكرة بالنادي.


وجاء التعاقد مع صالح جمعة لاستكمال بناء الفريق قبل انطلاق الموسم القادم، والذي يسعى نادي سيراميكا كليوباترا خلاله تقديم موسم قوي.


وتكثف إدارة سيراميكا كليوباترا مجهوداتها المتواصلة خلال الفترة القادمة من أجل توفير كل الدعم للفريق بقيادة هيثم شعبان المدير الفني للفريق، والذي يقوم باختيار اللاعبين بعناية فائقة لتقديم موسم مميز في أول ظهور للفريق بالدوري الممتاز.

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