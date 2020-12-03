فى ذكرى رحيله.. قصة دفن صلاح قابيل حيا وزواجه من وداد حمدى

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان صلاح قابيل، الذي ولد في 27 يونيو 1931، في قرية نوسا الغيط إحدى قرى مركز أجا محافظة الدقهلية، وانتقلت عائلته للعيش في القاهرة وفيها أكمل دراسته الثانوية.





التحق قابيل بكلية الحقوق في القاهرة إلا أنه كان مولعًا بالتمثيل، ما دفعه لترك دراسة الحقوق والتحق بمعهد الفنون المسرحية، ومن هنا كانت بدايته الفنية، وبعد تخرجه في معهد الفنون التحق بفرقة مسرح التليفزيون المصري التي قدم معها مسرحية "شيء في صدري" و"اللص والكلاب" و"ليلة عاصفة جدًا".





قدم صلاح قابيل في مسيرته الفنية كل الأدوار، فقدم دور المعلم والضابط والمجرم والرجل الطيب والفلاح والسياسي ورجل الأعمال والنصاب والشرير والوزير، وتوفي في 3 ديسمبر 1992 وقد شهدت حياة الفنان الراحل حالة من الجدل والحكايات.





حقيقة دفنه حيا :

إحدى الحكايات التي انتشرت كالنار في الهشيم كانت حول دفن الفنان صلاح قابيل حيًا بسبب خطأ طبي، وقد نفى عمرو نجل الفنان الراحل صلاح قابيل هذه الشائعة، وقال خلال لقاء تليفزيوني ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" إن والده توفي في المستشفى وجرى دفنه بعد عدة ساعات من الوفاة.



