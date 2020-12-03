مدبولي: 5 ملايين فرصة عمل وفرتها الدولة فى المشروعات القومية.. فيديو

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على أهمية المشروعات القومية التي تنفذهها الدولة خلال الفترة الحالية، لافتًا إلى أن المشروعات القومية التي نفذتها الدولة خلال السنوات القليلة الماضية خلقت 5 ملايين فرصة عمل، مضيفًا أنه لولا هذه المشروعات لارتفعت معدلات البطالة بشكل كبير.









وقال مدبولي، في مؤتمر صحفي لإعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق للعام 2019-2020، صباح الخميس، إن هذه المشروعات التي تنفذها الدولة هي مجرد خطوة من ألف خطوة، تستهدف القضاء على معدلات الفقر وتحسين مستوى معيشة المواطنين.





وتابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تعتمد على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء مما يساعد متخذي القرار في عملهم، مضيفًا نعى ان مستوى التعليم مرتبط بمستوى الفقر.





وأكد رئيس مجلس الوزراء ، أن البحوث أشارت إلى أن ريف الوجه القبلى بالرغم من كل المشروعات التى تتم فى الوقت الحالى لتعويض عقود الاهمال التى كانت تحدث فى الوقت المالى لتخفيض معدلات الفقر فى تلك المناطق ووجه الشكر لأعضاء الحكومة على الجهد المبذول.









وأشار إلى أن أنه هدف كل مشروعات الحماية الاجتماعية التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي وتنفذها الحكومة هدفها تحسين مستوى معيشة الفرد، لافتا إلى أنهم يعملون أن مصر تكون في مقدمة دول العالم بحلول 2030.





وأضاف أن البحث الحالي يرسد مؤشرات إيجابية خاصة فيما يتعلق بانخفاض نسب الفقر، معلقا: "لأول مرة من 20 سنة نشهد انخفاض في نسبة الفقر"، مؤكدا أن ما تقوم به الدولة خطوة من ألف خطوة تستهدف وضع الدولة في المكان الذي تستحقه.



