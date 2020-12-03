اجتماع لمجلس إدارة الدبلوم المهني المتخصص بجامعة عين شمس يناقش تقرير العام الدراسي الأول

عقد اليوم بجامعة عين شمس الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الدبلوم المهني المتخصص في الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء برئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ورئيس مجلس إدارة الدبلوم المهني المتخصص في الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء بالشراكة بين جامعة عين شمس والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء.





حضر الاجتماع الدكتور محمد بيومي زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء الدكتور أيمن نصر حامد ناصر الأستاذ بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء الدكتورة رشا حامد بندق منسق الدبلوم من قبل الجامعة وا.د تامر النادي وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب وم. غاده عطا يوسف منسق الدبلوم من قبل الهيئة وكرم عبد الرسول امين الجامعة المساعد لشئون الدراسات العليا والبحوث.





تم خلال الاجتماع عرض تقرير عن العام الدراسي الجامعي الأول للدبلوم٢٠١٩/٢٠١٨ وعرض الموقف الحالى للدبلوم فى العام الدراسى الثانى 2020-2021، كما تم اعتماد تشكيل مجلس الإدارة الجديد.





والجدير بالذكر أن الدبلوم المهنى المتخصص للاستشعار عن بعد بالتعاون بين الجامعة والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء تنفرد به جامعة عين شمس وهو الدبلوم الوحيد فى الجامعات المصرية الذى يقوم بالشراكة مع الهيئة والجامعة.





ومن جانب آخر استقبلت كلية الطب جامعة عين شمس تحت إشراف أ.د. أشرف عمر عميد الكلية و أ.د. شهيرة سمير وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و أ.د. إيمان يحيى مدير معمل المحاكاة بكلية الطب، وفد صندوق تحيا مصر و الذي يواصل إسهاماته في دعم معمل المحاكاة بالكلية، حيث أهدى صندوق تحيا مصر عددًا كبيرًا من نماذج المحاكاة المستخدمة لتدريب الطلاب على طرق الكشف السريري ، بما يدعم التعليم بشكل أكثر ملائمة.





وأوضحت أ. د. شهيرة سمير أن التعليم الطبي عبر نماذج المحاكاة يواكب التطور الحادث في مجال التعليم ككل و التعليم في المجال الطبي بشكل خاص و يعد بمثابة نقلة نوعية ومستقبلية ، كما يتيح فرص أفضل للتدريب و التعليم السريري مع تقليل نسبة الخطأ قبل إتاحة الفرصة لطالب كلية الطب للتعامل المباشر مع المرضى.



