محافظ شمال سيناء : اهتمام كبير بذوي الاحتياجات ونصف الأكشاك لهم مجانا

باليوم العالمي لـ

الاحتياجات الخاصة



وأشار المحافظ إلى تخصيص نصف الأكشاك المقامة فى ميدان السادات بوسط مدينة العريش لذوى الاحتياجات الخاصة بالمجان ودون دفع أية رسوم ، وذلك لتوفير فرص عمل لهم وبيع المنتجات .. سواء يدوية أو غيرها .. حيث سيتم تشكيل لجنة من المحافظة وإدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم ونادى المعاقين لتحديد المستفيدين من تلك الأكشاك.



ووجه المحافظ الشكر لأسر وأهالى ذوى الاحتياجات الخاصة لجهدهم فى التغلب على الصعوبات التى تواجه أبناءهم والعمل على دمجهم فى المجتمع ومساعدتهم على إثبات ذاتهم .. مطالبا ذوى الاحتياجات الخاصة بتحقيق المزيد من التميز والفوز فى البطولات الدولية والحصول على الميداليات لرفع اسم سيناء ومصر عاليا فى المحافل الدولية مثلما يحققون الميداليات على المستوى القومى.



وأكدت سماح عبد العزيز عضو نادى المعاقين أنه تم اختيار يوم الثالث من ديسمبر من كل عام للاحتفال باليوم العالمى للمعاق من قبل الجمعية العمومية للأمم المتحدة بهدف زيادة الفهم لقضايا الإعاقة وضمان حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة والمشاركة الفعالة لهم فى المجتمع والحياة السياسية والاقتصادية والثقافية ، وأن يكون هناك تكافؤ فرص بين المعاقين والأصحاء لما لهم من دور كبير فى المجتمع .



وأشارت عبد العزيز إلى أن مطالب المعاقين تتمثل فى : اختيار مكان بديل لنادى المعاقين فى وسط مدينة العريش بدلا من وجوده فى منطقة الريسة لسهولة وصول الجميع إليه ، التوجيه بسرعة إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة للمعاقين وتوفير فرص عمل حقيقية لهم ، وعقد اجتماع دورى مع القيادة التنفيذية وعلي رأسها المحافظ لطرح المشكلات التى تواجه المعاقين والعمل علي حلها.



وتضمن الاحتفال الذى أقيم فى المدينة الشبابية الدولية بالعريش فقرة شعرية لنادى المعاقين ، فقرة غنائية لمديرية الشباب والرياضة ، مسرحية سند ومنسى لجامعة العريش ، أوبريت : " رجالة وطول عمر ولادك رجالة " لمدرسة التربية الفكرية بالعريش ، أوبريت : " يا أصحابى وصحباتى " لمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع ، وأوبريت " حب الحياة " لمدرسة النور للمكفوفين.



وقد بدأ الاحتفال بافتتاح المحافظ لمعرض المشغولات اليدوية والفنون التشكيلية بالمدينة الشبابية ، والذى يضم عددا من اللوحات الفنية والمجسمات والمشغولات اليدوية والتطريز والخرز والهدايا التذكارية من تنفيذ وإعداد طلاب مدارس التربية الخاصة والشباب والرياضة ونادى المعاقين وجامعة العريش.



كما تم خلال الاحتفال تكريم عدد من ذوى الاحتياجات الخاصة الفائزين فى مسابقات : تنس الطاولة وألعاب القوى وكرة القدم على مستوى الجمهورية .. الى جانب تكريم عدد من ذوى الاحتياجات الخاصة الفائزين فى مسابقتى : بطل التحدى وبطل الحكاية ، وذلك بمنحهم شهادات التقدير والجوائز المالية.



حضر الاحتفال كل من : العميد ماجد محمد أحمد رئيس مركز ومدينه العريش ، حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم ، فتحى راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ، سعدية محمود مدير عام التضامن الاجتماعى ، كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة ، حسن صالح مدير نادى المعاقين ، عبد الكريم الشاعر عضو هيئة التدريس بجامعة العريش ، الدكتورة عزة كمال مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم ، ماجدولين كمال رئيس مكتب متحدى الإعاقة وقصار القامة بمديرية الشباب والرياضة ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية .



