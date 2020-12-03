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رياضة

أمير عادل يجتمع مع مسئولي نادي الزمالك

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 04:52 م
عبد الحليم علي وأمير
عبد الحليم علي وأمير عادل
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
تواجد  أمير عادل أو "ألكسندر ياكوبسن"، صاحب الجنسيتين المصرية والدنماركية، المنضم الزمالك مؤخرا في مقر  القلعة البيضاء اليوم بعد الانتقال للفريق لمدة أربعة مواسم.


وعقد اللاعب جلسة مع مسؤولي النادي الأبيض اليوم واللجنة المؤقتة لإدارة شئون القلعة البيضاء.


وكان اللاعب  وقع على العقود رسميا في جلسة مع عبد الحليم علي مدير الكرة بالقلعة البيضاء.


ولم تكلف الصفقة الزمالك أي تكاليف مالية سوى راتب اللاعب في ظل عدم ارتباط اللاعب بتعاقد مع أي نادٍ.


ويبلغ أمير عادل من العمر 26 عامًا، لاسيما وأنه من مواليد شهر مارس عام 1994، وتعتبر آخر محطاته مع نادي ساربسبورغ 08 النرويجي.


وكان  الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي باتشيكو رحب باتمام التعاقد مع اللاعب في الفترة الحالية ومن المقرر أن ينتظم أمير عادل في التدريبات  يوم السبت المقبل.
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