صحة أفضل .. دراسة تكشف العلاقة بين بكتيريا الأمعاء وفيتامين د

أظهر باحثون ومتعاونون في جامعة كاليفورنيا سان دييجو مؤخرًا لدى كبار السن من الرجال أن تكوين ميكروبيوم أمعاء الشخص مرتبط بمستويات فيتامين د النشط ، وهو أمر مهم لصحة العظام والمناعة.





كشفت الدراسة في Nature Communications أيضًا عن فهم جديد لفيتامين D وكيف يتم قياسه عادةً.





يمكن أن يتخذ فيتامين د عدة أشكال مختلفة، لكن اختبارات الدم القياسية تكشف عن واحد فقط ، وهو سلائف غير نشطة يمكن أن يخزنها الجسم. لاستخدام فيتامين د ، يجب على الجسم أن يستقلب السلائف في شكل نشط.





وقالت كبيرة الباحثين ديبورا كادو، مديرة عيادة هشاشة العظام: "لقد فوجئنا بأن تنوع الميكروبيوم - أنواع البكتيريا المتنوعة في أمعاء الشخص - مرتبط ارتباطًا وثيقًا بفيتامين د النشط ، ولكن ليس شكل السلائف". في UC San Diego Health.





وأضاف كادو: "يُعتقد أن التنوع الأكبر في ميكروبيوم الأمعاء مرتبط بصحة أفضل بشكل عام".





قاد كادو الدراسة لمجموعة أبحاث دراسة كسور هشاشة العظام لدى الرجال (MrOS) التي تمول من المعهد الوطني للشيخوخة ، وهي جهد كبير متعدد المواقع بدأ في عام 2000.





تعاونت مع روب نايت دكتوراه، أستاذ ومدير مركز ابتكار الميكروبيوم في جامعة كاليفورنيا في سان دييجو ، والمؤلفين المشاركين روبرت إل توماس ، دكتوراه في الطب ، دكتوراه ، زميل في قسم الغدد الصماء في كلية الطب بجامعة كاليفورنيا في سان دييجو ، وسيرين لينجينج جيانغ ، طالبة دراسات عليا في برنامج الإحصاء الحيوي في كلية هربرت ويرثيم للصحة العامة وعلوم طول العمر البشري.





أشارت دراسات متعددة إلى أن الأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة من فيتامين د هم أكثر عرضة للإصابة بالسرطان وأمراض القلب وعدوى COVID-19 الأسوأ وأمراض أخرى.





ومع ذلك ، خلصت أكبر تجربة سريرية عشوائية حتى الآن ، مع أكثر من 25000 بالغ ، إلى أن تناول مكملات فيتامين (د) ليس له أي تأثير على النتائج الصحية ، بما في ذلك أمراض القلب والسرطان أو حتى صحة العظام.





قال كادو ، وهو أيضًا أستاذ في كلية الطب بجامعة كاليفورنيا في سان دييغو وكلية هربرت ويرثيم للصحة العامة: "تشير دراستنا إلى أن السبب في ذلك هو أن هذه الدراسات تقيس الشكل الأولي لفيتامين د فقط ، وليس الهرمون النشط".





وأضاف كادو: "قد تكون مقاييس تكوين فيتامين (د) وانهياره مؤشرات أفضل للقضايا الصحية الأساسية ، ومن الذي قد يستجيب بشكل أفضل لمكملات فيتامين د.





قام الفريق بتحليل عينات البراز والدم التي ساهم بها 567 رجلًا مشاركًا في MROS. يعيش المشاركون في ست مدن حول الولايات المتحدة ، وكان متوسط ​​أعمارهم 84 عامًا وأفاد معظمهم أنهم بصحة جيدة أو ممتازة.





استخدم الباحثون تقنية تسمى تسلسل الرنا الريباسي 16s لتحديد وقياس أنواع البكتيريا في كل عينة من البراز بناءً على معرفات جينية فريدة. استخدموا طريقة تُعرف باسم LC-MSMS لتحديد مستقلبات فيتامين د (السلائف والهرمون النشط ومنتج التحلل) في مصل دم كل مشارك.





بالإضافة إلى اكتشاف صلة بين فيتامين د النشط والتنوع الكلي للميكروبيوم ، لاحظ الباحثون أيضًا أن 12 نوعًا معينًا من البكتيريا ظهرت في كثير من الأحيان في ميكروبيومات أمعاء الرجال الذين لديهم الكثير من فيتامين د النشط. الأحماض الدهنية المفيدة التي تساعد في الحفاظ على صحة بطانة الأمعاء.





قال جيانغ: "ميكروبات الأمعاء معقدة حقًا وتختلف كثيرًا من شخص لآخر. عندما نجد ارتباطات ، فإنها عادة لا تكون متميزة كما وجدنا هنا".





نظرًا لأنهم يعيشون في مناطق مختلفة من الولايات المتحدة ، فإن الرجال في الدراسة يتعرضون لكميات مختلفة من ضوء الشمس ، وهو مصدر لفيتامين د. كما هو متوقع ، فإن الرجال الذين عاشوا في سان دييجو ، كاليفورنيا حصلوا على أكبر قدر من أشعة الشمس ، وكان لديهم أيضًا معظم سلائف فيتامين د.





لكن الفريق لم يجد بشكل غير متوقع أي ارتباط بين المكان الذي يعيش فيه الرجال ومستويات هرمون فيتامين د النشط لديهم.





قال كادو: "يبدو أنه لا يهم كمية فيتامين د التي تحصل عليها من خلال ضوء الشمس أو المكملات الغذائية ، ولا مقدار ما يمكن أن يخزنه جسمك".





وأضاف كادو: "من المهم مدى قدرة جسمك على استقلاب ذلك في فيتامين د النشط ، وربما هذا هو ما تحتاج التجارب السريرية إلى قياسه من أجل الحصول على صورة أكثر دقة عن دور الفيتامين في الصحة".





وأضاف توماس: "كثيرًا ما نجد في الطب أن المزيد ليس بالضرورة أفضل. لذا في هذه الحالة ، ربما لا يتعلق الأمر بكمية فيتامين (د) التي تكملها ، ولكن كيف تشجع جسمك على استخدامه".





وأشار كادو إلى أن الدراسة اعتمدت على لقطة واحدة في الوقت المناسب للميكروبات وفيتامين د الموجود في دم وبراز المشاركين ، ويمكن أن تتقلب هذه العوامل بمرور الوقت اعتمادًا على بيئة الشخص ونظامه الغذائي وعادات نومه والأدوية وغير ذلك.



