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رياضة

محمد النني أساسيًا في تشكيل أرسنال ضد رابيد فيينا بـ الدوري الأوروبي

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 09:04 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أعلن ميكل أرتيتا المدير الفني لأرسنال تشكيل فريقه لمواجهة رابيد فيينا، في الجولة الخامسة من المجموعة الثانية لمسابقة الدوري الأوروبي.

ويبدأ أرسنال المباراة بالتشكيل التالي: 

إليكس رونارسون

سيدريك، ومصطفي، وبابلو ماري، وكولاسيناك

وميتلاند نيلز، ونيلسون، ومحمد النني

بيبي، ولاكازيت، ونيكتاه

ويدخل آرسنال مباراة اليوم بدون أي ضغوطات، بعدما حسم رسميا التأهل إلى دور الـ 32، من اليوربا ليج.

ويحتاج فريق آرسنال إلى نقطة وحيدة من أصل نقطتين، لحسم صدارة المجموعة الثانية لصالحة رسميا.

كما كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية نقلًا عن "ذا تايمز" بوجود مُقترح بتغيير نظام مسابقة دوري أبطال أوروبا، بدايةٍ من دور المجموعات، وذلك في عام 2024.

وبحسب الصحيفة، فإن الاتحاد الأوروبي سيُجرى محادثات هذا الأسبوع لإجراء إصلاحات جذرية لنظام دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وقالت الصحيفة إن دور المجموعات سيكون كما هو 32، أو ربما يتم زيادة عدد الفرق لـ36 فريقًا، بحيث يكون هُناك 6 مجموعات مكونة من 6 فرق، يتأهل الأول والثاني مع أفضل 4 فرق احتلت المركز الثالث.
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