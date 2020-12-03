محمد النني أساسيًا في تشكيل أرسنال ضد رابيد فيينا بـ الدوري الأوروبي

سيدريك، ومصطفي، وبابلو ماري، وكولاسيناك

أعلن ميكل أرتيتا المدير الفني لأرسنال تشكيل فريقه لمواجهة رابيد فيينا، في الجولة الخامسة من المجموعة الثانية لمسابقة الدوري الأوروبي.

ويحتاج فريق آرسنال إلى نقطة وحيدة من أصل نقطتين، لحسم صدارة المجموعة الثانية لصالحة رسميا.

ويدخل آرسنال مباراة اليوم بدون أي ضغوطات، بعدما حسم رسميا التأهل إلى دور الـ 32، من اليوربا ليج.

كما كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية نقلًا عن "ذا تايمز" بوجود مُقترح بتغيير نظام مسابقة دوري أبطال أوروبا، بدايةٍ من دور المجموعات، وذلك في عام 2024.





وبحسب الصحيفة، فإن الاتحاد الأوروبي سيُجرى محادثات هذا الأسبوع لإجراء إصلاحات جذرية لنظام دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.



