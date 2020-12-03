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توك شو

رامي رضوان يروي لأول مرة تفاصيل إصابته بفيروس كورونا

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 09:19 م
رامى رضوان
رامى رضوان
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البهي عمرو
قال الإعلامي رامي رضوان، إنه أعلن اليوم إصابته بفيروس كورونا المستجد، موضحًا أن الموضوع بدأ معه بـ دور برد طبيعي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامجه" مساء دى إم سي" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية سارة حازم، أنه اكتشف اليوم بعد احساسه بـ تكسير في الجسم، وأثناء غسيل وجهه بـ الصابون لم يشعر بأي رائحة لها، وبعد ذلك احضر مجموعة من البن ذات الرائحة القوية ولكن لم يسعر بأى رائحة لها.

ولفت إلى أنه تأكدت الإصابة بعد عمل التحاليل اليوم وبعض الفحوصات، وأثبتت إيجابية الإصابة وأشار إلى أنه يجلس فى غرفة منعزلة و الجميع يتعامل معه بـ كل حذر.

وأكد أن اسرته تقوم تجهز له الوجبات وتتركها على الباب ويقوم بالحصول عليها وطالب من جميع المواطنين بتوخى الحذر فى هذا الفترة، وأكد أنه يتبع قرص علاجى ويتابع مع مجموعة من الأطباء.

أعلن الإعلامي ، رامي رضوان إصابته بفيروس كورونا، عبر صفحته على فيس بوك . 

وقال عبر صفحته على فيس بوك : " الحمد لله على كل حال الحمد لله حمدا كثيرا تأكدت إصابتي بكورونا وكلها كام يوم ويبقى عندي أجسام مضادة وأمررررررع في الأرض بإذن الله 😂 انا باكتب عشان لو اي حد قابلني الكام يوم اللي فاتوا ياخد باله ".

وأضاف : " (لا داعي للقلق. لو ظهر اي اعراض ساعتها اجراء الفحص هيكون ضروري) أنا ملتزم بالتباعد والكمامة..انما لجل الحق مش بنفس قدر الإلتزام والحسوكة وقت الموجة الأولى. وماعنديش أي فكرة جالي من مين وازاي ابن اللئيمه ده. بقول الكلام ده عشان كلكم تاخدوا بالكم. كله يلتزم أكتر من الأول..الأعداد بتزيد (الرسمي وغير الرسمي) والتحذير من شهري ديسمبر ويناير مش من فراغ. خلوا بالكم من نفسكم وممن حولكم ربنا يسلمكم جميعا من أي شر. #الحمد_لله". 

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