الأمم المتحدة: كورونا لن تكون الأزمة الأخيرة.. الإسكندرية: موجة سيول التنين جاءت بـ 10 أضعاف قوتها.. التخطيط: متوسط إنفاق الأسرة المصرية 61 ألف جنيه سنويا

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من الاستقرار فى الأحوال الجوية، موضحًا أن نوة قاسم، تكون من 2 لـ 6 سبتمبر.





قال الإعلامي مصطفى بكري إنه أمس حالات الإصابة بفيروس كورونا تجاوزت 400 حالة، بعد أن كان هناك هدوء في حالات الإصابة خلال الفترات الماضية.



