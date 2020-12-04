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توك شو

الأمم المتحدة: كورونا لن تكون الأزمة الأخيرة.. الإسكندرية: موجة سيول التنين جاءت بـ 10 أضعاف قوتها.. التخطيط: متوسط إنفاق الأسرة المصرية 61 ألف جنيه سنويا

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 08:00 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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أسامة علي
نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الساعة، التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو.. ونستعرض أبرزها فيما يلي:

رامي رضوان: كورونا صعبان عليا وأنا اللي هخلص عليه
كشف الإعلامي رامي رضوان تفاصيل إصابته بـ فيروس كورونا، وإجراءات العزل المنزلي التي يتبعها، موضحا أنه أجرى اختبار كورونا عندما شعر بالأعراض وتأكد من إصابته عندما ثبتت إيجابية المسحة.

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية إن مكتبه مفتوح للجميع ويقوم بالرد على جميع الرسائل، مؤكدا أن رقم هاتفه كما هو لم يتغير منذ عام 1997.

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من الاستقرار فى الأحوال الجوية، موضحًا أن نوة قاسم، تكون من 2 لـ 6 سبتمبر.

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية، إنه تم التأكد من عدم وجود أى جثامين جديدة أسفل عقار محرم بك وذلك بعد انتشال 6 جثث أمس الأربعاء. 

 قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل الجوية والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن نوة قاسم بمحافظة الاسكندرية تأتى فى الفترة  من 2 : 6 ديسمبر من الشهر الحالى وتحمل معها موجة أمطار شديدة. 

قال الإعلامي مصطفى بكري إنه أمس حالات الإصابة بفيروس كورونا تجاوزت 400 حالة، بعد أن كان هناك هدوء في حالات الإصابة خلال الفترات الماضية.

عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعا اليوم بشأن آخر تطورات فيروس كورونا، أذاعته فضائية "اكسترا نيوز".

قال محمد منار وزير الطيران المدنى أن 170 مليون جنيه هى تكلفة مشروع المشاية الكهربائية التي تربط بين مبني الركاب رقم ٢ الجديد  والجراج المتعدد الطوابق بمطار القاهرة، وسيتم الانتهاء منها فى يونيه 2021.

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن بحث الدخل والإنفاق، مؤشر مهم فى كل خطط الدولة وبرامج عملها، لافتة إلى أن مؤشر إنفاق الأسرة من أهم مؤشرات التى تعتمد عليها وزارة التخطيط. 


أكد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أن الكنيسة المصرية ليست صغيرة وتدار بلوائح وقوانين، مؤكدا انها لا تدار بأي أهواء شخصية. 
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