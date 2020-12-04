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أخبار العالم

بعد قفزة إصابات كورونا.. فاوتشي يحذر الأمريكيين: القادم أسوأ

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 02:28 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
حذر كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنطوني فاوتشي، الشعب الأمريكي، من الاستهتار بالقيود الاحترازية التي تفرضها السلطات الفيدرالية، خلال عطلة عيد الميلاد. 

وقال فاوتشي في تصريحات لشبكة "إن.بي.سي" الأمريكية، مساء الخميس: "ننصح الأمريكيين بعدم السفر وفرض قيود على أنفسهم وعدم التنقل، خاصة مع حلول عيد الكريسماس".

وأضاف: "قد يكون السفر أحيانًا ضروريًا في الحالات الطارئة، لكني أحذر الأمريكيين من ذلك فالقادم أسوأ".

وتجاوزت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا، في الولايات المتحدة 2000 حالة لليوم الثاني على التوالي مع اقتراب أخطر فصول العام بالنسبة للجائحة في وقت يشهد ضغطا شديدا على نظام الرعاية الصحية وسط حالة من الفوضى تكتنف القيادة السياسية للبلاد.

من جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، مساء أمس الخميس، أن لقاح فيروس كورونا المستجد سيوزع بشكل عادل ومجاني على كل الأمريكيين.

وقال بايدن في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "للقاح وبمجرد أن يصبح جاهزا بعد الموافقة عليه، "سنعمل أنا وكمالا هاريس على ضمان توزيعه بشكل عادل وفعال ومجاني على كل أمريكي".

وفي تصريحات لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية قال بايدن إنه سيصدر أمرا بارتداء الكمامة في المباني الفيدرالية ووسائل النقل وذلك خلال الـ100 يوم الأولى منذ أدائه اليمين الدستورية رئيسًا للبلاد في يناير المقبل.

وأضاف بايدن "تحدثت مع كبير خبراء الأمراض المعدية أنتوني فاوتشي وطلبت منه أن يكون مستشارا طبيا وعضوا في فريق مواجهة كورونا". 

وفي وقت سابق، توقع فاوتشي أن يتمكن أي أمريكي يريد لقاحًا ضد فيروس كورونا، من الذهاب إلى صيدلية والحصول عليه بحلول أبريل، لكن التحدي سيكون إقناع عدد كاف من الناس بعدم تأجيله.

وأوضح أن القضاء على الجائحة يعتمد على عاملين مهمين، وهما فاعلية اللقاح، ومدى إقبال الناس عليه، من أجل تشكيل مناعة مجتمعية كاملة.

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