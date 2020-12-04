موجز السوشيال .. شوبير يكشف تفاصيل جديدة في مفاوضات ضم سيرينو .. وهاجر أحمد تخطف قلوب جمهورها

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة الأخبار التي تصدرت على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية نستعرض أبرزها على النحو التالي:





شريف رمزي يشارك جمهوره بصور له مع زوجته من مهرجان القاهرة الدولي ... شاهد



نشر الفنان شريف رمزى عدة صور له مع زوجته الفنانة ريهام ايمن من مهرجان القاهرة السينمائي لدورته 42 وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".



وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : حبايب قلبى - منورين - مشاء الله



وافتتحت الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وسط إجراءات احترازية مشددة، يلتزم المهرجان بتطبيقها وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصا على تقديم دورة ناجحة فنيا، وآمنة صحيا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزاما بقرار مجلس الوزراء.





بإطلالة جذابة ... هاجر أحمد تخطف قلوب جمهورها في أحدث ظهور .. شاهد



نشرت الفنانة هاجر أحمد صورتين لها عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وعلقت هاجر احمد على الصور قائلة " الفائز هو الحلم الذى لا يستسلم ابدا " .





يُذكر أن آخر أعمال هاجر أحمد مسلسل "حكايات بنات" الجزء الخامس، بطولة ميرنا نور الدين وأسماء جلال وهند عبد الحليم وليلى حسين وحازم إيهاب ورمزي لينر وأحمد كرارة ومي حسين وعلا رامي ونبيل نور الدين وآخرين، وهو من إخراج مصطفى أبو سيف.



رهان النادي الأهلي .. شوبير يكشف تفاصيل جديدة في مفاوضات ضم سيرينو | شاهد



كشف الإعلامى أحمد شوبير عن تفاصيل جديدة في مفاوضات الأهلي وصن داونز لضم لاعب الأخير أوجستين سيرينو .



ونشر احمد شوبير تغريدة من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " .



وكتب " ‏ملعب أون تايم: "صن دوانز يطلب 5 ملايين دولار في سيرينو، محاولات ومفاوضات مستمرة من النادي الأهلي للنزول بالمبلغ إلى 3 ملايين دولار، ورهان النادي الأهلي في إتمام الصفقة على رغبة اللاعب في اللعب للقلعة الحمراء" .





بعد إصابته بفيروس كورونا ... حسن شاكوش يطمئن جمهوره .. فيديو



نشر مطرب المهرجانات حسن شاكوش فيديو له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " يطمئن جمهورة عليه بعد اصابته بفيروس كورونا .



وقال حسن شاكوش فيديو الفيديو " اخواتى وحبايبى وجمهورنا اللى احنا بنحبوا وبيحبنا ... انا الحمدالله النتيجة طلعت سلبية علشان انا الفترة اللى فاتت كونت تعبان شوية وجالى دور كورونا خفيف.



وتابع ساكوش : الحمدالله مش شديد والحمدالله النتيجة طلعت سلبية واحب اطمن كل جمهورى وكل اخوتنا وحبايبنا الحمدالله احنا بقينا زى الفل ومفيناش اى حاجة ".





يذكر ان قال المطرب حسن شاكوش إن ما تم تداوله من أخبار حول القبض عليه خلال إحيائه إحدى الحفلات الغنائية عار تماما من الصحة، وما تم تداوله شائعات، مشيرا إلى أنه لم يحضر هذا الحفل ولم يذهب إليه، ولكن الذى ذهب إليه هو عمرو كمال وحمو بيكا، ولم يصابا بأذى.





وتابع شاكوش، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية ويقدمه الإعلامى محمد الشاذلى، أنه خاض امتحانات نقابة المهن الموسيقية والنتيجة ستظهر بعد غد.