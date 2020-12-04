محمد جاد: الدولة تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية بالقواقل الإنسانية.. فيديو

وأضاف جاد خلال تقديمه برنامج صباح البلد عبر فضائية صدى البلد،أن صندوق تحيا مصر يسعى إلى الوصول إلى شرائح المجتمع التي تحتاج الإهتمام السريع من خلال المجهودات التي يقوم بها في المجالات المختلفة.





وتابع مقدم برنامج صباح البلد أنه بفضل صندوق تحيا مصر أصبحت مصر بلد الـ 1000 مبادرة،قائلا:"كل يوم نسمع عن مبادرات جديدة يضاف إليها الحملة التي تم إطلاقها اليوم بعنوان "نتشارك من أجل الإنسانية" للوصول إلى الشرائح التي تستطيع المشاركة في تلك المبادرة في تقديم الدعم والتكافل للفئات الأولى بالرعاية".





وأشار جاد إلى أن تلك المبادرات عند دخولها لموسوعة جينيس ستشجع العالم كله على ـأن يكرس جهوده للوصول لأكبر قدر من الفئات الأكثر احتياجا ورسالة مصر للعالم لخدمة الإنسانية جمعاء.





صندوق تحيا مصر رائد في العطاء. قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تعليقا على احتفالية صندوق تحيا مصر بإطلاق أكبر قافلة إنسانية لدعم الاسر الأولى بالرعاية، إنصندوق تحيا مصرفي العطاء.

وأضافت نيفين القباج " عندما تم إنشاء صندوق تحيا مصر لم يتخيل أحد أن ينمو الصندوق بشكل كبير ويدخل في جوانب مختلفة من التنمية، وساند الجهات الحكومية والأهلية من أجل دعم الأسر الأولى بالرعاية .

وتابعت نيفين القباج:" صندوق تحيا مصر يمول مشروعات مختلفة في الصحة والتضامن مثل أطفال بلا مأوى وصندوق عطاء وساهم في العديد من المشروعات القومية".

وأكملت نيفين القباج:" تم التنسيق مع صندوق تحيا مصر وبنينا حلقة تواصل مستمرة مع الصندوق من أجل تقديم كل الدعم وسبل العبور من أزمة فيروس كورونا بكل خير وأول قافلة كان بها ما يقرب من 300 تريلا وصلت لكافة أنحاء الجمهورية لدعم المتضررين من ازمة فيروس كورونا".

ولفتت نيفين القباج:" تنظيم الجهود بين صندوق تحيا مصر والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية ولدينا قاعدة بيانات للأسر الفقيرة ولدينا 8.2 مليون اسرة مسجلة بكافة تفاصيلها"، مضيفة:" مصر سجلت رقم قياسي في موسوعة جينيس لأكبر قافلة مواد غذائية على مستوى العالم بـ 473 تريلا".



