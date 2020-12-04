غير مستقرة.. الأردن تتعرض لموجة طقس قوية

توقعت الأرصاد الجوية الأردنية أن تتأثر المملكة تدريجيا بحالة من عدم استقرار جوي الجمعة، حيث تستمر حتى مساء السبت بشدّات متفاوتة بين الفترة الأخرى، حيث تندفع نحو الأردن كتلة هوائية باردة في طبقات الجو العالية بالتزامن مع هبوب لرياح شرقية رطبة بفعل الأمطار المتساقطة في عموم شمال السعودية والعراق، حيث تتكاثر الغيوم الركامية الرعدية في العديد من المناطق وتهطل زخات أمطار تكون غزيرة أحيانًا.





وذكرت الأرصاد الأردنية أن حالة عدم الاستقرار الجوي بدأت صباح الجمعة حيث تتهيأ الفرصة لهطول زخات رعدية من المطر في مناطق متفرقة وعشوائية، تكون الأفضلية للمناطق الشمالية والشرقية والوسطى، بالتزامن مع أجواء رطبة وضبابية في مناطق البادية والسهول.





وتتراجع فرص الأمطار خلال ساعات نهار الجمعة مؤقتًا، مع بقاء الطقس متقلبًا بين الغائم جزئيا والغائم، قد تعمل هذه الغيوم على هطول بعض الأمطار المحلية و الخفيفة.









وبينت الأرصاد الجوية أن كتلة هوائية باردة جديدة في طبقات الجو العالية تعبر الأردن ليل الجمعة/ السبت، وصباح السبت، حيث تعود وتتكاثر الغيوم الركامية الرعدية في مناطق واسعة من شرق وشمال ووسط الأردن، حيث تهطل زخات رعدية من المطر تكون غزيرة أحيانًا وتعمل على ارتفاع منسوب المياه في الشوارع وجريان الأودية والشعاب، كما تترافق العواصف الرعدية بهطول لحبات البرد ونشاط في سرعة الرياح السطحية.



