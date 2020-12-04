محافظ أسيوط يستقبل وزير الأوقاف لافتتاح مسجدين

استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط يرافقه اللواء اركان حرب خالد لبيب قائد المنطقة الجنوبية العسكرية منذ قليل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في إطار زيارته لمحافظة أسيوط التي تستغرق يومين لافتتاح مسجدين بديروط بحضور العميد اركان حرب إيهاب مبروك مساعد قائد المنطقة الجنوبية للازمات والدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط.

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ويستهل وزير الأوقاف زيارته للمحافظة بافتتاح مسجد الأمير سنان بقرية ديروط الشريف ويلقي خطبة الجمعة من لمسجد والتي يتم نقلها على الهواء مباشرة في التليفزيون المصري يعقبها افتتاح مسجد اليوسفي بمدينة ديروط كما يشهد ندوة بعنوان مقتضيات الولاء والانتماء بقيادة المنطقة الجنوبية العسكرية يحضرها لفيف من القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية والدينية بالمحافظة كما يلتقي في اليوم الثاني مع الأئمة والقيادات الكنسية بديوان عام محافظة أسيوط.













وكان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط افتتح مسجدين بمركز صدفا ضمن 40 مسجدًا تم افتتاحها خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الجاري بعضها جديد والبعض الأخر تم إحلاله وتجديده بالجهود الذاتية أو على نفقة وزارة الأوقاف وذلك في إطار خطة الدولة بالتوسع في افتتاح مساجد جديدة في مختلف محافظات الجمهورية.









وافتتح المحافظ مسجد التوحيد بقرية الدوير بعد إحلاله وتجديده ومسجد الساحة بمدينة صدفا.









وقدم محافظ أسيوط التهنئة للأهالي بمناسبة افتتاح المسجدين لافتًا إلى إنه تم افتتاح 40 مسجدا حتى الآن خلال شهرين مما يدل على اهتمام الدولة والقيادة السياسية ببناء الإنسان المصري وحرصها على تشييد ودعم دور العبادة للتيسير على المواطنين في إقامة شعائرهم الدينية وإضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية مؤكدًا أن الدولة عازمة على الاستمرار والمضي في تحقيق الإنجازات في شتى القطاعات كما التقى بالمواطنين واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم وأمر بحلها وتحسين الخدمات المقدمة لهم موجهًا رئيس المركز بدعوة مجموعة من مواطني صدفا للقاءه في مكتبه ضمن سلسلة لقاءاته المستمرة بأهالي قرى ومراكز المحافظة للاستماع إلى طلباتهم وشكواهم بحضور ممثلي الأجهزة التنفيذية وشركات المرافق ومديريات الخدمات والعمل على حلها.



