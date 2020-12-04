الأرصاد: مرتفع جوي يضرب البلاد غدا.. وأمطار على 6 مناطق بالجمهورية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا السبت، يكون مائل للدفء نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية أيضا، يكون بارد ليلا وشبورة مائية صباحا على الطرق.





بينما يبقى الطقس دافئ على جنوب سيناء نهارا وشمال وجنوب الصعيد أيضا، ويبقى مائل للبرودة على سيناء بينما شديد البرودة على الصعيد ليلا.





ويكون هناك أمطار ما بين الخفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية: ( الاسكندرية - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح)، وتتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي كما تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا





ويكون حالة البحرين الأحمر والمتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران والرياح السطحية شمالية غربية.





وحول درجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات الجمهورية غدا السبت، كالتالي:

القاهرة 22/13

الاسكندية 23/11

شبين الكوم 22/13

بلطيم 22/11

السلوم 22/10

مطروح 22/11

بورسعيد 21/14

دمياط 22/13

المنصورة 22/11

الاسماعيلية 23/11

رفح 20/12

العريش 21/12

نخل 21/4

كاترين 15/3

شرم الشيخ 25/15

مرسى علم 25/15

المنيا 23/10

سوهاج 23/11

أسوان 25/12

ابوسمبل 25/13

الوادي الجديد 26/8

حلايب وشلاتين 28/18

رأس حدربة 27/19