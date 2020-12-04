ضبط موظفين بشركة نقل أموال اختلسا مبالغ مالية من إحدى ماكينات الصراف الآلى

تمكنت الادارة العامة لمباحث لاموال العامة من ضبط موظفين باحدى شركات نقل الاموال لقيامهم باختلاس اموال من احدى الماكينات.





تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (محامى بإحدى شركات نقل الأموال) ضد شخصين لإكتشاف قيامهما بإختلاس مبلغ مالى من أموال الشركة وذلك من خلال قيام الشركة بجرد الخزينة عهدة أحدهما.





أسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم الإختلاس والإضرار بالمال العام عن قيام كلٍ من (أمين خزينة الشركة المشار إليها ، مشرف تغذية ماكينات الصراف الآلى بالشركة) بإستغلالهما طبيعة عملهما وإختصاصهما الوظيفى كون الأول يشغل أمين خزينة الشركة وإستلام الأموال المرتجعة من ماكينات الصراف الآلى حال تغذيتها بمبالغ مالية جديدة بمعرفة الثانى ، وقاما بالإتفاق فيما بينهما على إختلاس مبلغ مالى مرتجعة من الأموال المرتجعة من ماكينة صرف أحد البنوك بالجيزة ، حيث قام الثانى بإستلام كافة المبالغ المرتجعة من تلك الماكينة حال قيامه بتغذيتها بمبالغ جديدة وقام الأول بتحرير محضر جرد بالمبالغ دون إثبات المبلغ المختلس المشار إليه ولم يقم بإيداعه خزينة الشركة محل عمله وإقتسما المبلغ سويًا.





تم إستدعاء المتحرى عنهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





ومن ناحية اخرى واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع الإدارة العامة للمرور ومختلف مديريات الأمن بالتنسيق مع الجهات المعنية توجيه حملات مكثفة على الطرق والمحاور الرئيسية بنطاق عدد من مديريات الأمن للكشف عن السائقين المتعاطين للمواد المخدرة.





وأسفرت جهود تلك الحملات على مستوى محافظات (المنوفية – الغربية – الإسكندرية – مطروح – القليوبية – جنوب سيناء – سوهاج – قنا – الأقصر – الإسماعيلية – بورسعيد) عن فحص (472) حالة بين السائقين تبين إيجابية (59) حالة منهم .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .





وتواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها فى مجال مكافحة المخدرات.



