ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لمواجهة النوات.. إدارة الأزمات بالمنتزه ثان تستكمل عمل مصدات الأمواج

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 08:02 م
إدارة الأزمات بالمنتزه
إدارة الأزمات بالمنتزه ثان تستكمل عمل مصدات الأمواج
Advertisements
أحمد بسيوني

أنشأ أفراد إدارة الأزمات بحي ثان المنتزه، برئاسة اللواء أشرف بهجت، رئيس الحي، اليوم الجمعة جونيات الرمال كمصدات للأمواج بالشواطئ بنطاق الحي ، كإجراء احترازي خلال النوات القادمة ولازالت المتابعة مستمرة لحين استكمال الأعمال.

يأتي هذا بناءً على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بشأن الاهتمام باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة الأمطار والسيول بنطاق المحافظة، وبناءً على تعليمات اللواء أشرف بهجت رئيس الحي.

أقرأ أيضًا:

لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة.. زيارة مفاجئة لنائب محافظ الإسكندرية لمستشفى العامرية العام

وتستعد الإسكندرية والسواحل الشمالية لاستقبال نوة قاسم وهي من أخطر وأشد النوات على الإسكندرية، وذلك بعد انتهاء الجزء الأخير من نوة المكنسة الخميس الماضي.

 

وتأتي نوة قاسم في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر، حيث من المقرر أن تبدأ الجمعة وتستمر لمدة 5 أيام وتهب على الإسكندرية فى صورة رياح جنوبية غربية وعواصف شديدة تسمي الرياح بالاتجاه الذي تأتي منه.

 

ويشاع أنها سميت بهذا الاسم نسبة إلى أحد أبناء الصيادين ويدعى قاسم والذى تعرض للغرق في تلك النوة مما أدى إلى إطلاق اسمه عليها.

 

وقال محافظ الإسكندرية، إنه وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإن المحافظة لن تشهد أمطارا غزيرة اليوم، ولكن ستهطل أمطار خفيفة غدًا، أما بداية نوة "القاسم" فمن المقرر أن تبدأ في يوم 4 ديسمبر، مشددًا على أنه في بعض الأوقات يعطل المدارس والمصالح الحكومية لكي تستطيع أجهزة المحافظة التعامل مع مياه الأمطار، وتنقلها إلى مكان آخر.

 

وقد وضعت محافظة الإسكندرية خطة للتعامل مع نوة، حيث يتمركز نحو 180 سيارة شفط في جميع أنحاء المدينة من أجل التدخل فورًا لحل أي مشاكل تتعلق بتراكم مياه الأمطار.

 

وقال محافظ الإسكندرية محافظ الإسكندرية إنه كان بالمحافظة في الأعوام السابقة حوالي 70 نقطة ساخنة تتجمع بها الأمطار، ولكن العام الحالي أصبح هناك 93 نقطة ساخنة، ولذلك فإن المحافظة تعمل على زيادة عربات الصرف، واستخدام بدالات تأخذ المياه من مناطق التجمع وتلقيها في أماكن أخرى، وفي العام السابق استعانوا بـ22 سيارة من سيارات صرف من المحافظات المجاورة.

 

وأعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والتأهب، لمواجهة "نوة قاسم" حيث دفعت بسيارات شفط المياه في الشوارع الرئيسية من المحافظة، تحسبًا لسقوط الأمطار.

 

كما تواصل الشركة بالتنسيق مع الأحياء تطهير شنايش الأمطار ومطابق الصرف على مستوى المحافظة، استعدادًا لهذه النوة التي تصاحبها أمطار غزيرة، وعواصف شديدة وانخفاض شديد في درجات الحرارة.

 

لمواجهة النوات.. إدارة الأزمات بالمنتزه ثان تستكمل عمل مصدات الأمواج
لمواجهة النوات.. إدارة الأزمات بالمنتزه ثان تستكمل عمل مصدات الأمواج
لمواجهة النوات.. إدارة الأزمات بالمنتزه ثان تستكمل عمل مصدات الأمواج
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

استعدادا للشتاء .. محافظ الإسكندرية: وضع خطة عمل واضحة بين كافة الجهات خلال النوات القادمة

شوارع خالية.. رياح شديدة وأمطار غزيرة بالدقهلية

الإسكندرية على موعد مع نوة قاسم.. تفاصيل

تهدد نهائي كأس مصر.. نوة قاسم أخطر نوات العام على الإسكندرانية

نوة قاسم تهدد إقامة نهائي كأس مصر بين الأهلي وطلائع الجيش بالإسكندرية

لمجابهة كورونا .. إغلاق 11 منشأة غير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية بالمنتزه

ترشيحاتنا

مفاجأة.. أستاذ أوبئة: لا يوجد ما يثبت استمرار تأثير لقاحات كورونا 6 أشهر

أول تعليق من السعودية على بيان الكويت بشأن الأزمة الخليجية

تفاصيل انطلاق شبكة قنوات الأولى للإعلام من مدينة الإنتاج

رحيل طبيب القلوب.. استشهاد الدكتور محمد نصر بـ كورونا

سلمى الشيمي: اتقدملي كتير لكن مش بفكر في الجواز

مفاجأة صادمة.. العليا للفيروسات: زيادة متوقعة لإصابات كورونا في هذا التوقيت

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. دراسة: لا يوجد لقاح لـ كورونا فعال 100%.. منى زكي تبهر متابعيها بإطلالة شتوية جذابة

بإطلالة كلاسيكية لامعة.. بوسي شلبي تخطف الأنظار على إنستجرام

بجمبسوت لافت.. حنان مطاوع تستعرض جمالها على إنستجرام