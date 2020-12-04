لمواجهة النوات.. إدارة الأزمات بالمنتزه ثان تستكمل عمل مصدات الأمواج

أنشأ أفراد إدارة الأزمات بحي ثان المنتزه، برئاسة اللواء أشرف بهجت، رئيس الحي، اليوم الجمعة جونيات الرمال كمصدات للأمواج بالشواطئ بنطاق الحي ، كإجراء احترازي خلال النوات القادمة ولازالت المتابعة مستمرة لحين استكمال الأعمال.

يأتي هذا بناءً على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بشأن الاهتمام باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة الأمطار والسيول بنطاق المحافظة، وبناءً على تعليمات اللواء أشرف بهجت رئيس الحي.

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وتستعد الإسكندرية والسواحل الشمالية لاستقبال نوة قاسم وهي من أخطر وأشد النوات على الإسكندرية، وذلك بعد انتهاء الجزء الأخير من نوة المكنسة الخميس الماضي.

وتأتي نوة قاسم في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر، حيث من المقرر أن تبدأ الجمعة وتستمر لمدة 5 أيام وتهب على الإسكندرية فى صورة رياح جنوبية غربية وعواصف شديدة تسمي الرياح بالاتجاه الذي تأتي منه.

ويشاع أنها سميت بهذا الاسم نسبة إلى أحد أبناء الصيادين ويدعى قاسم والذى تعرض للغرق في تلك النوة مما أدى إلى إطلاق اسمه عليها.

وقال محافظ الإسكندرية، إنه وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإن المحافظة لن تشهد أمطارا غزيرة اليوم، ولكن ستهطل أمطار خفيفة غدًا، أما بداية نوة "القاسم" فمن المقرر أن تبدأ في يوم 4 ديسمبر، مشددًا على أنه في بعض الأوقات يعطل المدارس والمصالح الحكومية لكي تستطيع أجهزة المحافظة التعامل مع مياه الأمطار، وتنقلها إلى مكان آخر.

وقد وضعت محافظة الإسكندرية خطة للتعامل مع نوة، حيث يتمركز نحو 180 سيارة شفط في جميع أنحاء المدينة من أجل التدخل فورًا لحل أي مشاكل تتعلق بتراكم مياه الأمطار.

وقال محافظ الإسكندرية محافظ الإسكندرية إنه كان بالمحافظة في الأعوام السابقة حوالي 70 نقطة ساخنة تتجمع بها الأمطار، ولكن العام الحالي أصبح هناك 93 نقطة ساخنة، ولذلك فإن المحافظة تعمل على زيادة عربات الصرف، واستخدام بدالات تأخذ المياه من مناطق التجمع وتلقيها في أماكن أخرى، وفي العام السابق استعانوا بـ22 سيارة من سيارات صرف من المحافظات المجاورة.

وأعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والتأهب، لمواجهة "نوة قاسم" حيث دفعت بسيارات شفط المياه في الشوارع الرئيسية من المحافظة، تحسبًا لسقوط الأمطار.

كما تواصل الشركة بالتنسيق مع الأحياء تطهير شنايش الأمطار ومطابق الصرف على مستوى المحافظة، استعدادًا لهذه النوة التي تصاحبها أمطار غزيرة، وعواصف شديدة وانخفاض شديد في درجات الحرارة.