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أخبار البلد

تفاصيل انطلاق شبكة قنوات الأولى للإعلام من مدينة الإنتاج

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 07:54 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم


تنطلق خلال الأسابيع المقبلة "شبكة قنوات الأولى للإعلام" من داخل استديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة السادس من أكتوبر تحت إشراف الإعلامية سميرة الدغيدي، مالكة تليفزيون "LTC" ومالكة شبكة القنوات الجديدة والتي وقعت العقود مؤخرًا.

خريطة الشبكة الجديدة ستضم مجموعة من البرامج المتميزة وفق  الضوابط والمعايير الإعلامية التي أقرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التي تراعي أصول المهنة وأخلاقياتها والقواعد والمعايير الضابطة للأداء الإعلامي والإعلاني والأعراف المكتوبة "الأكواد".

يهدف مجلس إدارة "شبكة قنوات الأولى للإعلام" إلى تقديم ونشر محتوى فريد ومتميز يعتمد على المعلومات والبيانات الدقيقة والثرية لتصل إلى الجمهور من خلال إطلالة مختلفة لـ إعلام عصري يواكب التطورات والمتغيرات على الساحة الإعلامية، ويضمن لشبكة قنوات الأولى مكانة متميزة وسط القنوات المصرية والعربية.

تعتمد انطلاقة شبكة القنوات الجديدة على منظومة إعلامية متكاملة من خلال عرض برامج ومحتوى برؤية إبداعية، عبر استقطاب الأسماء الإعلامية البارزة، مع التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة لتقديم محتوى يواكب تطلعات المشاهدين.

"شبكة قنوات الأولى للإعلام" ستضم بين صفوفها عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والصحافة وصناع المحتوى الإعلامي المشهود لهم بالكفاءة ولديهم خبرات سابقة في هذا المجال وذلك لوضع سياسة تحريرية تليق باسم الشبكة من أجل تقديم باقة متنوعة من البرامج الصباحية والدينية والفنية والسياسية والمسائية على أعلى مستوى، وتم تأسيس مركز إعلامي لشبكة القنوات لنشر البيانات الرسمية الصادرة من مجلس الإدارة.
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