عملت DNA في أمريكا.. أشرف عبد الباقي يكشف مفاجأة بشأن نسبه

قال الفنان أشرف عبد الباقي، إنه قام بعمل تحليل DNA في أمريكا ليس لمعرفة نسبه لانه متأكد من ذلك الأمر، ولكنه قد شاهد برنامجا تليفزيونيا في السابق يستضيف مجموعة من الاشخاص وكل شخص منهم يتحدث عن أصوله ويقوم البرنامج بعمل تحليل DNA له ويكتشفون تاريخ أصوله من قبل 1000 سنه فأراد معرفة أصوله القديمة.





وأضاف «عبد الباقي» خلال حواره التليفزيوني في برنامج "السيرة" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أن بعد قيامه بعمل تحليل DNA في أمريكا اكتشف أن عائلته منذ 400 عام متواجدة في القاهرة.





وتابع الفنان أشرف عبد الباقي، أنه كان يعمل مع والده في ورشته الخاصة بالحديد في بداية حياته والجميع في ورشة والده كانوا يعاملونه بمعاملة جيدة جدا نظرا لانه ابن صاحب الورشة ولكنهم كانوا يريدون تعليمه كل فنون الصنعة.





وقدّم الفنان أشرف عبد الباقي، التحية والشكر لكل المشاركين والحاضرين في مهرجان القاهرة السينمائي، مضيفًا «كلنا موجودين رغم كل الظروف والتحديات بسبب كورونا التي تواجهنا الآن وواقفين على رجلينا».





وقال «عبد الباقي» خلال تقدمه مهرجان القاهرة السينمائي، إن هناك تحديات أثرت على صناعة السينما في مصر بسبب جائحة فيروس كورونا، متابعا : «الفترة اللي فاتت اشتغلت مسرح وممكن اشتغل يدوي عادي ومعنديش مشكلة».





وتابع أشرف عبد الباقي مازحا : «كثير من المخرجين بيحبوا السيطرة في اللوكيشن علشان كده ممكن المخرج يشتغل «سايس»، أما المصورين يحبوا يركبوا الاتوبيس ويعملوا في مهنة النقاشة.





وأكمل أشرف عبد الباقي، أن النجم أحمد حلمي الفترة اللي فاتت كان طول الوقت في المطبخ، وعمل كيكة أسمنتية وجاب شاكوش وكسر فيها».





وأعرب رئيس المهرجان المنتج والسيناريست محمد حفظي، عن سعادته وفخره، بما أنجزه فريق "القاهرة السينمائي" خلال الدورة 42، مؤكدا أنه لم يفقد الأمل يوما بأنها ستقام بصورتها المعتادة على أرض الواقع، رغم الضغوط والتحديات الكبيرة التي فرضها فيروس كورونا، سواء على صناعة السينما في العالم أو على حركة الطيران.





ووعد "حفظي"، جمهور القاهرة بتقديم برنامج متميز تم اختيار كل أفلامه بعناية شديدة، مشيرا إلى أن فريق البرمجة استطاع هذا العام أن يضم 84 فيلما من أحدث وأهم انتاجات 2020، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، و10 أفلام مصرية، بالإضافة إلى أكثر من 10 أفلام حصدت أرفع جوائز المهرجانات الكبرى خلال عام 2020، مشيدا في الوقت نفسه بالنجاح الكبير الذي تحققه عاما بعد عام منصة "أيام القاهرة لصناعة السينما"، والدعم الذي تقدمه لصناعة السينما، سواء بالورش والمحاضرات والحلقات النقاشية أو بالدعم المادي عبر ملتقى القاهرة السينمائي، والذي يزيد هذا العام عن 250 ألف دولار.





وحرص "حفظي" على التوجه بالشكر لكل وسائل الإعلام المحلية والدولية، على دعمها المستمر ووقوفها إلى جانب مهرجان القاهرة السينمائي، لإنجاز هذه الدورة الصعبة، والعبور بها إلى بر الأمان.





ويشهد حفل الافتتاح، الذي تنقله على الهواء مباشرة قناة dmc، تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها الذي يمنحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تكرم أيضا الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.





وخلال الحفل أيضا الذي شهد ظهورا خاصا للفنان أشرف عبد الباقي، وأغنية جديدة للمطرب تامر حسني، سيتم التعريف بلجان تحكيم مسابقات وجوائز الدورة 42، وفي مقدمتها المسابقة الدولية التي يترأسها المخرج الروسي ألكسندر سوكوروف.