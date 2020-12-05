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حوادث

حبس أخطر عصابة للسرقة والتجارة في السيارات المهربة جمركيا

السبت 05/ديسمبر/2020 - 06:01 ص
حبس أخطر عصابة
حبس أخطر عصابة
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اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق، حبس عناصر أحد أخطر التشكيلات العصابية، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص فى سرقة السيارات وجلب السيارات المهربة جمركيا.

كلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن نشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل عنهم والوقائع التى ارتكبوها من قبل.

وكانت قد تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد أخطر التشكيلات العصابية لسرقة السيارات وجلب السيارات المُهربة جمركيا، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة جرائم السرقات والتشكيلات العصابية.

وأكدت تحريات ومعلومات قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات بمديرية أمن القاهرة قيام 4 أشخاص – لهم معلومات جنائية – مقيمين بنطاق محافظات "القليوبية ، الدقهلية ، دمياط ، الغربية "  بإنشاء صفحة على موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) أعلنوا من خلالها عن بيع سيارات بدون مستندات ملكية وبأسعار أقل عن مثيلاتها بالأسواق ويشتبه أن تكون من متحصلات جرائم سرقة .
 
وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن (القليوبية ، الدقهلية ، دمياط ، الغربية ) تم إستهداف المتهمين وضبطهم وعُثر بحوزتهم على ( 2 طبنجة صوت ، بندقية ضغط هواء ) وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع .

 وإعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم تخصص فى إرتكاب جرائم سرقة السيارات وجلب السيارات المُهربة جمركيًا وتغيير معالمها والتلاعب فى أجزائها الجوهرية والتحصل على بيانات لسيارات أخرى مماثلة بذات المواصفات (من حيث الماركة والموديل واللون ) وإصطناع لوحات معدنية ورخص تسيير (مقلدة ) للسيارات المستولى عليها بذات البيانات ( للحيلولة من تحديدها وضبطها) .
 
وبإرشادهم تم ضبط (الماكينات والأدوات المستخدمة فى إصطناع وتزوير اللوحات المعدنية ورخص تسيير السيارات المستولى عليها ومستندات ملكيتها ، عملات وطنية وأجنبية "مقلدة" ) .

كما تم بإرشادهم تم ضبط ( 55 سيارة منها المبلغ بسرقتها والمتلاعب بأجزائها الجوهرية وأخرى مهربة جمركيًا ) وذلك لدى 21 من عملائهم سيئى النية – لـ 8 منهم معلومات جنائية- مقيمين بنطاق محافظات "الإسكندرية، الدقهلية، الشرقية، الغربية، القاهرة، القليوبية، مطروح، الفيوم") وبحوزة أحدهم ( فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار ) وبمواجهتهم أقروا بعلمهم بكون تلك السيارات من متحصلات جرائم سرقة أو مهربة جمركيًا ومتلاعب بأجزائها الجوهرية .

وبإستدعاء المجنى عليهم مالكى السيارات المستولى عليها تعرفوا عليها وإتهموهم بالسرقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
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