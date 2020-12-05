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توك شو

أغرب رد فعل من كندة علوش بعد معاكسة أبلة فاهيتا لـ عمرو يوسف

السبت 05/ديسمبر/2020 - 01:27 ص
كندة علوش
كندة علوش
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محمد حليم قنديل
قالت الفنانة كندة علوش، إن أول من قام بالاعتراف بالحب هو عمرو يوسف وليست هي ولكنها بعد اعترافه قامت هي بتكملة كل شئ، مشيرة إلى أن زواجها من شخص أنيق يجعلها تهتم بنفسها أكثر من اللازم.

وأضافت «علوش» خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "أبلة فاهيتا" المذاع علي قناة "أون أي" الفضائية، أن عمرو يوسف يحبها جدا ولا يستطيع أن يري غيرها ويعاملها بكل رفق وحنية، وعندما قامت أبلة فاهيتا بمعاكسة عمرو يوسف أمام كندة علوش، قامت كندة علوش بعمل حركة "خمسة وخميسة" لها خوفا من الحسد.

وتابعت كندة علوش أنها تقوم بارتداء ملابس زوجها في بعض الاحيان واستخدام متعلقاته، مشيرة إلى أنها قامت بتغير أشياء بسيطة في عمرو يوسف منها جعلته يحب الجلوس والبقاء في المنزل أكثر من البداية.

وسبق أن وجهت الفنانة كندة علوش رسالة الى جمهورها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بضرورة الاهتمام بالأطفال، خاصةً في ظروف انتشار فيروس كورونا. 

وكتبت كندة " الوقت الي عم نمر فيه صعب جدًا .. بس هو أكيد أكثر صعوبة على الأطفال الي تغير كل شكل حياتهم وصار مفروض عليهم البقاء بالبيت وعدم ممارسة نشاطاتهم أو اللعب مع أقرانهم او الذهاب للمدرسة .. للأطفال قدرة رهيبة على التأقلم بس ما لازم نظلمهم معنا.. اهتموا بأطفالكم دلعوهم تحملوهم ولا تحملوهم فوق طاقتهم". 

واضافت " بسبب الضغوط الاقتصادية والنفسية الي عم يمر فيها معظم الناس بكل العالم وببلادنا عم تزداد حالات العنف الأسري ضد الأطفال.. الأطفال ضحايا عم يعيشوا ظرف صعب متل الي يمروا فيه أهاليهم وأصعب .. مش ذنبهم يستحملوا سوء معاملة أو ضغط أو عنف احتضنونهم استمعوا لهم استحملوهم ولاتحملوهم فوق طاقتهم " 

وكان اخر اعمال كندة علوش مسلسل "ضي القمر" والذى عرض منذ أيام قليلة وهو احدى حكايات مسلسل "إلا أنا" ولقي العمل نجاحًا كبيرًا عند عرضه حيث تفاعل معه الجمهور خاصة أنه يناقش قضية مهمة وهي الأمومة.

حكاية "ضى القمر" إخراج مريم أحمدي ويشارك في بطولتها محمد شاهين .

مسلسل "إلا أنا " قصة يسرى الفخراني، تدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور في 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل (الصمت الزوجي - طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المُطلقة".
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