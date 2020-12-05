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تكنولوجيا

جوجل تغلق خدمة بث الموسيقى Play Music نهائيا.. اعرف البديل

السبت 05/ديسمبر/2020 - 02:40 م
تطبيقي YouTube Music
تطبيقي YouTube Music و بلاي ميوزيك
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شيماء عبد المنعم
أغلقت شركة جوجل Google خدمة بث الموسيقي التابعة لها Play Music، والتي أصبحت الآن غير متاحة رسميًا لجميع المستخدمين حول العالم بعد أن استمرت لمدة 9 سنوات .

وبحسب ما ذكره موقع "indiatoday"، منحت شركة جوجل لمستخدمي خدمة بث الموسيقي عبر الإنترنت Play Music، خيارا لنقل قوائم التشغيل والتحميلات والمكتبة الخاصة بهم إلى YouTube Music، المتاح بشكل افتراضي على هواتف أندرويد كبديل لتطبيق ميوزيك بلاي.


وبمجرد الانتهاء من عملية النقل أو مغادرة التطبيق سيتحول شعار "Play Music"، على أجهزة أندرويد إلى شعار "يوتيوب ميوزيك"، مع رسالة نصية تقول: "إن تطبيق موسيقي جوجل بلاي لم يعد متوفرا حاليا".

وسوف تعرض عليك تلك الرسالة خيارين أحدهما ينقلك إلى تطبيق الموسيقي الجديد حيث يتيح الخيار الأول للمستخدمين نقل البيانات لفترة محدودة، ويمكن للمستخدمين استرداد الموسيقى الخاصة بهم من خلال أداة Takeout من جوجل.

ويتيح الخيار الثاني للمستخدمين إدارة بياناتهم التي لا تزال قيد الاستخدام على أجهزتهم، والتي تتيح للمستخدم الاختيار من بين ثلاثة خيارات: إما تنزيل الموسيقى الخاصة بهم أو حذف سجل توصياتهم أو حذف مكتبة الموسيقى الخاصة بهم.

ويحتوي تطبيق YouTube Music، على ميزات محسّنة مثل إعادة تصميم صفحة المشغل وعلامة تبويب استكشاف، ويصل عدد مشتركى يوتيوب ميوزيك إلى حوالى 20 مليون مشترك، كما يتوفر منه إصدارين أحدهما مجانى، والآخر بقيمة اشتراك حوالى 10 دولار شهريا.
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