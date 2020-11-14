«جوجل بلاي» يحتوي على الملايين من البرامج الضارة.. إليك طريقة الحفاظ على أمان هاتفك الأندرويد

يعد متجر تطبيقات أندرويد بلاي Play الرسمي من شركة جوجل Google ، أكبر ملجأ للبرامج الضارة، ومع ذلك لا يزال أحد أكثر المنصات الموثوق بها لتنزيل التطبيقات، حيث أشارت دراسة جديدة أجرتها شركة مكافحة الفيروسات الأمريكية NortonLifeLock، ومعهد IMDEA Software، بمدريد إسبانيا، إلى أن متجر أندرويد الشهير يحتوي على الملايين من التطبيقات التي تحوي أكثر من برنامج ضار.





أندرويد على مدار أربعة شهور في عان 2019، قد واجهت تطبيقًا ضارًا واحدًا على الأقل، حيث كشفت برامج مكافحة الفيروسات Norton أو Symantec أن ما بين 10٪ و 24٪ من أجهزة أندرويد تحتوي على برامج الإعلانات الخطيرة. وبحسب ما ذكره موقع "tomsguide"، اكتشف باحثو الأمن، أن أكثر من 7.9 مليون تطبيق تم تثبيته على 12 مليون جهازعلى مدار أربعة شهور في عان 2019، قد واجهت تطبيقًا ضارًا واحدًا على الأقل، حيث كشفت برامج مكافحة الفيروسات Norton أو Symantec أن ما بين 10٪ و 24٪ من أجهزة أندرويد تحتوي على برامج الإعلانات الخطيرة.









ومن بين التطبيقات الضارة المحددة في هذه الدراسة 67٪ منها تم تنزيلها عبر متجر جوجل بلاي Google Play، حيث تتنكر العديد من البرامج الضارة في شكل خدمات مفيدة مثل الشبكات الافتراضية الخاصة المعروفة باسم VPN، ولكنها في الواقع تحتوي على برامج ضارة يمكنها سرقة بياناتك أو دفع الإعلانات غير مرغوب فيها على هاتفك الذكي.





ووجد الباحثون أن أرقام جوجل بلاي غير صحيحة لأنها مسؤولة عن ما يقرب من 90٪ من جميع عمليات تثبيت التطبيقات، ولكن تم اكتشاف أن 0.6٪ فقط من جميع التطبيقات التي تم تنزيلها من خلال متجر أندرويد تحتوى على برامج ضارة.





وحلل خبراء الأمن أماكن أخرى لتنزيل تطبيقات أندرويد الضارة، حيث وجدوا أن 10% من البرامج المثبتة على هواتف أندرويد تم تنزيلها من متاجر تطبيقات تابعة لجهات خارجية، حيث تعد بعض الخدمات من ناقلات البرامج الضارة مثل خدمات النسخ الاحتياطي، ومثبتات الحزم، وبرامج bloatware التي تأتي محملة مسبقًا على هواتف أندرويد.





وذلك إلى جانب خدمات الدفع لكل تثبيت، وخدمات مشاركة الملفات، والسمات، ومتصفحات الويب، ومديري الملفات، وخدمات إدارة الأجهزة المحمولة التي تديرها الشركات لإدارة هواتف الموظفين والمراسلين الفوريين.





ومن حيث انتشار البرامج الضارة، فإن 3.8٪ من التطبيقات التي تم تنزيلها عبر متصفحات الويب كانت ضارة، وكذلك 3.2٪ من التطبيقات التي تم تنزيلها من متاجر تطبيقات تابعة لجهات خارجية و 2.9٪ من التطبيقات التي تم تنزيلها عبر تطبيقات المراسلة الفورية.





Norton Mobile Security ، وإيقاف بعض خدمات النسخ الاحتياطي لهواتف أندرويد حيث قد يتم نسخ بعض البرامج الضارة أثناء الاحتفاظ بنسخة من بيانات جهازك والتي ستعود إلى جهازك الجديد عن إستعادة نسختك الاحتياطية عليه. ويحث الباحثون مستخدمو هواتف أندرويد على تثبيت أحد برامج مكافحة الفيروسات مثل