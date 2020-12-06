المالية تطرح أذون خزانة بـ19 مليار جنيه.. اليوم

تطرح وزارة المالية ؛ ظهر اليوم الأحد الموافق 6-12-2020؛ أذون خزانة من أجلي 91 و 273 يوما للسيطرة علي عجز الموازنة بقيمة 19 مليار جنيه.





كشف تقرير صادر عن إدارة الدين العام التابعة لوزارة المالية، و حصل "صدي البلد" علي نسخة منه؛ عن استهداف طرح تلك الأذون بغرض سداد الفجوة التمويلية بالموازنة.



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وبحسب ما اعلنه التقرير فإن حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، تستهدف علي مدار الأسبوع الجاري؛ الاستدانة من المؤسسات المالية المحلية، للسيطرة علي عجز الموازنة تدبير احتياجاتها التمويلية، إذ سيتم طرح أدوات دين من سندات وأذون الخزانة العامة بقيمة 47.5 مليار جنيه علي مدار الأسبوع الحالي، بتقليص حجم 2.5 مليار جنيه عما كان مطروحا في الأسبوع الماضي إذ وصل وقتها لـ 50 مليار جنيه.



