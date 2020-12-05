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هنادي مهنا: سوسن بدر ساعدتنى فى شراء احتياجات الزواج

السبت 05/ديسمبر/2020 - 11:34 م
صدى البلد
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أسامة علي
كشفت الفنانة هنادي مهنا عن تفاصيل مشاركتها فى مسلسل خيط حرير 

وقالت هنادى خلال حوارها مع برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر فضائية "أون أى" أنها كانت قلقة من الدور للغاية، معقبة:" كنت عايزه الدور أوى وقلت لنفسي كفاية أدوار " كيوت ".

وعن مشاركتها مع الفنانة سوسن بدر قالت هنادي مهنا:"مدام سوسن بدر خلال تصوير مسلسل خيط حرير ساعدتني في شراء كل احتياجات  الزواج".

وكانت الفنانة هنادي مهنى قد شاركت في مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، وحلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وخالد أنور، ومن إخراج سامح عبد ‏العزيز، وتأليف أحمد عادل، وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد.

العمل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وطرحت الفنانة هنادي مهنى ، أغنية «أول كلام» عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وهي أغنية حفل زفافها على الفنان أحمد خالد صالح، الذي أقيم مؤخرًا بحضور عدد من النجوم والأهل والأصدقاء. 

أغنية «أول كلام» لـ هنادي مهنى، من كلمات: محمد عاطف، ألحان: مدين، توزيع موسيقي: أحمد عادل، صولو: الموسيقار هانى مهنى، جيتار: مصطفى نصر: ميكس وماستر: خالد رؤوف. 

وأقيم حفل زفاف هاندي مهنى وأحمد خالد صالح، يوم الجمعة 6 نوفمبر، في فندق شهير بالقاهرة، واقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء المقربين فقط وبعض نجوم الفن مع التأكيد على عدم حضور الأطفال للحفل بناء على طلب وزارة الصحة والسكان. 
 
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