هنادي مهنا: سوسن بدر ساعدتنى فى شراء احتياجات الزواج

كشفت الفنانة هنادي مهنا عن تفاصيل مشاركتها فى مسلسل خيط حرير





وقالت هنادى خلال حوارها مع برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر فضائية "أون أى" أنها كانت قلقة من الدور للغاية، معقبة:" كنت عايزه الدور أوى وقلت لنفسي كفاية أدوار " كيوت ".





وعن مشاركتها مع الفنانة سوسن بدر قالت هنادي مهنا:"مدام سوسن بدر خلال تصوير مسلسل خيط حرير ساعدتني في شراء كل احتياجات الزواج".



