جامعة حلوان تنظم مسابقات في كرة السرعة وتنس الطاولة

أ طلقت جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم والدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، الأنشطة الطلابية للعام الدراسى الجديد، وبدأت لجان الأنشطة واتحاد الطلاب التعريف بأنشطتهم للترفيه عن الطلاب خلال هذا العام.





وأعلنت الادارة المركزية برعاية شباب الجامعة عن تنظيم بطولات لكرة السرعة "، وبطولة تنس الطاولة خلال شهر ديسمبر 2020 .





وصرح مسؤلو رعاية شباب الجامعة ان بطولة تنس الطاولة فمن المقرر إقامتها على مدار يومين ابتداء من الاثنين 21 ديسمبر 2020 ـ و بالنسبة لبطولة كرة السرعة من المقرر إقامتها يوم 29 ديمسبر 2020 ، و تقام البطولتان بالصالة الرياضية رقم 1 بحرم الجامعة بعين حلوان .







