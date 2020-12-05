جامعة حلوان تنظم مسابقات في كرة السرعة وتنس الطاولة

أطلقت جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم والدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، الأنشطة الطلابية للعام الدراسى الجديد، وبدأت لجان الأنشطة واتحاد الطلاب التعريف بأنشطتهم للترفيه عن الطلاب خلال هذا العام.
وأعلنت الادارة المركزية برعاية شباب الجامعة عن تنظيم بطولات لكرة السرعة "، وبطولة تنس الطاولة خلال شهر ديسمبر 2020 .
وصرح مسؤلو رعاية شباب الجامعة ان بطولة تنس الطاولة فمن المقرر إقامتها على مدار يومين ابتداء من الاثنين 21 ديسمبر 2020 ـ و بالنسبة لبطولة كرة السرعة من المقرر إقامتها يوم 29 ديمسبر 2020 ، و تقام البطولتان بالصالة الرياضية رقم 1 بحرم الجامعة بعين حلوان .
وأشارت إدارة الجامعة إلى أنه يسمح لكل الكليات المشاركة بالمسابقتين دون استثناء أحد ، ونوهت إدارة جامعة حلوان على الطلاب الراغبين بالمشاركة بهذه المسابقات باتخاذ الإجراءات الاحترازية من خطر فيروس كورونا و الحرص على اتباع تعليمات الجامعة والالتزام بارتداء الكمامات واستخدام المطهرات والالتزام بالتباعد حرصا على عدم الإصابة بالموجة الثانية من كورونا.
جدير بالذكر أنه قد اعلنت ادارة رعاية الشباب ايضا عن مسابقات باللياقة البدنية وفقا للجدول الاتى :
مسابقة الذراع الحديدية على مستوى كليات جامعة حلوان يوم الخميس 10 ديسمبر 2020 فى الساعة العاشرة صباحا وانه مسموح لكليات الجامعة المشاركة فيها ماعدا كلية التربية الرياضية.
وأضاف أنه بالنسبة لمسابقة كمال الاجسام من المقرر انطلاقها يوم الثلاثاء المقبل بمقر كلية التربية الرياضية بنين بالهرم الساعة العاشرة صباحا للطلاب الذكور بالكليات.
و بالنسبة لمسابقة العاب القوى فمن المقرر اقامتها يوم الأحد 20 ديسمبر 2020 بحرم الجامعة بعين حلوان بالصالة الرياضية للطلاب الذكور و الإناث بكافة الكليات فى تمام الساعة 10 صباحا .
ومسابقة رفع الاثقال من المقرر إقامتها يوم الأحد 20 ديسمبر فى الساعة التاسعة صباحا بمقر كلية التربية الرياضية بنين بالهرم و مسموح للطلاب الذكور بكافة كليات الجامعة بالترشح للمسابقة .