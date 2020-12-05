ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

اخبار الفن.. حقيقة حمل دينا الشربيني من عمرو دياب .. هنا شيحة تكشف تفاصيل ارتباط حلا ومعز مسعود

السبت 05/ديسمبر/2020 - 11:43 م
حلا شيحة ومعز مسعود
حلا شيحة ومعز مسعود
Advertisements
أحمد إبراهيم
نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، ونستعرض أبرزها على النحو الآتي:

كشفت الفنانة هنا شيحة كثيرا من التفاصيل الخاصة بحالة الجدل التى شهدتها الفترة الماضية بسبب ظهور شقيقتها الفنانة حلا مع الداعية معز مسعود وهو الامر الذى فسره البعض بوجود نوع من الارتباط بينهما. 

أثارت الفنانة يسرا اللوزي الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تداول رواد السوشيال ميديا صورة جديدة لها، نشرتها بنفسها عبر حسابها في انستجرام.

كشفت الفنانة بشرى عن سبب طلبها من خطيبها رجل الأعمال سالم هيكل أن يشتري لها "مدفن" بدلا من الشبكة.

رد المنتج محمد حفظى على التصريحات التى خرجت من عائلة الفنان الراحل محمود ياسين والتى تهاجم المهرجان بسبب عدم تكريمهم للفنان فى دورة المهرجان المقام حاليا. 

نشر الفنان نبيل الحلفاوى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر عقب انتهاء مباراة النادى الاهلى وطلائع الجيش ببطولة كاس مصر والتى فاز بها الاهلى بركلات الجزاء الترجيحية بثلاثة أهداف مقبال هدفين. 

نشرت إحدى المجلات اللبنانية خبرا يؤكد حمل الفنانة دينا الشربيني من زوجها النجم عمرو دياب، بعد الأنباء المتداولة مؤخرا عن انفصالهما لأسباب غير معلنة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

غيرة ولا دينا الشربينى.. سر تهرّب حبيبة عمرو دياب الأولى من لقائه فى فرح أمير شاهين

تريند الفن| صورة نجل راغب علامة مع والدته تثير الجدل.. حكاية معز مسعود وحلا شيحة

بعد الاعلان رسميا ... القصة الكاملة لـ ارتباط معز مسعود و حلا شيحة

فيديو جراف.. قصة ارتباط معز مسعود وحلا شيحة

بعد إعلان ارتباطها بمعز مسعود.. 10 صور عرضت حلا شيحة للانتقاد

رحلتنا واحدة .. معز مسعود وحلا شيحة قصة حب على إنستجرام

ترشيحاتنا

مفاجأة يفجرها خالد الغندور: اللجنة المؤقتة رفضت تعاقد الزمالك مع أحمد الشيخ

ماذا يحدث للجسم عند تناول البيض المسلوق؟

رسميًا.. الزمالك يحصل على خدمات نجم الأهلي أحمد الشيخ

بعيد عن الحسود.. أحمد موسى: موسيماني حدوتة.. ووارد نلعب في نهائي مونديال الأندية

الثلاثية.. تركي آل الشيخ يهنئ الأهلي بفوزه بكأس مصر.. شاهد

الأهلي يحقق رقما قياسيا جديدا ويتساوى مع برشلونة وبايرن ميونيخ

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعشاق الريد فيلفت.. 3 وصفات متنوعة زي المحلات

تؤثر على الصحة العقلية| دراسة تطالب بتقليل فترة العزل المنزلي عن 14 يوما

الأقل والأكثر شيوعا .. دراسة تكشف أعراض فيروس كورونا