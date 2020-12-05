اخبار الفن.. حقيقة حمل دينا الشربيني من عمرو دياب .. هنا شيحة تكشف تفاصيل ارتباط حلا ومعز مسعود

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، ونستعرض أبرزها على النحو الآتي:





كشفت الفنانة هنا شيحة كثيرا من التفاصيل الخاصة بحالة الجدل التى شهدتها الفترة الماضية بسبب ظهور شقيقتها الفنانة حلا مع الداعية معز مسعود وهو الامر الذى فسره البعض بوجود نوع من الارتباط بينهما.





أثارت الفنانة يسرا اللوزي الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تداول رواد السوشيال ميديا صورة جديدة لها، نشرتها بنفسها عبر حسابها في انستجرام.





كشفت الفنانة بشرى عن سبب طلبها من خطيبها رجل الأعمال سالم هيكل أن يشتري لها "مدفن" بدلا من الشبكة.





رد المنتج محمد حفظى على التصريحات التى خرجت من عائلة الفنان الراحل محمود ياسين والتى تهاجم المهرجان بسبب عدم تكريمهم للفنان فى دورة المهرجان المقام حاليا.





نشر الفنان نبيل الحلفاوى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر عقب انتهاء مباراة النادى الاهلى وطلائع الجيش ببطولة كاس مصر والتى فاز بها الاهلى بركلات الجزاء الترجيحية بثلاثة أهداف مقبال هدفين.



