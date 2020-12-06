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أخبار العالم

الصين تسجل 18 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 06:35 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت الصين اليوم الأحد، حصيلة إصابات فيروس كورونا "كوفيد 19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وبحسب وكالة "رويترز" البريطانية، قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن البر الرئيسي للبلاد شهد تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وبذلك بلغ إجمالي عدد إصابات فيروس كورونا في الصين منذ بدء تفشي الوباء إلى  86619 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات عند 4634 حالة.

وأضافت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أن 17 من تلك الحالات الجديدة جاءت من الخارج، بينما سجلت حالة وحيدة داخليًا.

وأوضحت أن هناك حالتي إصابة جديدتين من دون أي أعراض.

وكانت الصين سجلت في اليوم السابق 17 إصابة بفيروس كورونا.

وكانت وسائل الإعلام الصينية ذكرت أمس السبت، تحذير عالمة الفيروسات "شي تشنجلي"  بووهان في الصين، من كارثة جديدة تتلخص فى انتشار أنواع جديدة من فيروس كورونا.

وقالت تشنجلي إن الخفافيش التي تعيش في المناطق الحدودية في جنوب وجنوب غرب الصين، تحمل أنواعا أخرى من فيروس كورونا، التي يمكن أن تنتقل إلى البشر.

وشددت على أن هذه الأنواع الجديدة من عدوى فيروس كورونا، بما في ذلك القريبة من فيروس SARS-CoV-2، الذي يسبب مرض كوفيد-19، على الأغلب تنتشر في الطبيعة خارج الصين.

وقالت العالمة: يجب أن نبحث عنها ليس فقط في الصين، بل وفي دول جنوب آسيا.




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