الأرصاد: الطقس مستقر لنهاية الأسبوع

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للارصاد الجوية، إن مصر تشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، ومن المتوقع استمرارها لنهاية الأسبوع، مشيرا إلى أن الطقس مستقر مائل للدفء على شمال البلاد ودافئ على جنوب البلاد خلال فترات النهار، بينما في ساعات الليل يكون من بارد إلى شديد البرودة على جنوب البلاد.





وتابع محمود شاهين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح البلد" الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي احمد حمدي، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن حالة الطقس هذه يصاحبها ظواهر جوية متعارف عليها مثل الشبورة المائية على الطرق ولكن خفيفة غير مؤثرة على القيادة.





وأوضح أنه يجب عدم التهاون بنوعية الملابس لأن هذه الحالة من الدفء قد تكون سببا في الإصابة بالبرد أو ما شابه، ويجب عدم تخفيف الملابس، ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة على القاهرة إلى 25 درجة مئوية، لافتا إلى أن درجات الحرارة في الليل تنخفض بشكل سريع وتصل إلى 13 درجة مئوية.





وأشار إلي أنه تبقى أسبوعين على بداية فصل الشتاء، ولكن هذا ليس له علاقة بسقوط الأمطار لأننا شهدنا سقوط أمطار في الفترة الماضية وكان ذلك من ضمن التقلبات الجوية الخاصة بفصل الخريف، ووفقا لتوقعات هيئة الأرصاد فإن حالة الاستقرار غير مصاحبة لأي أمطار في تلك الفترة.





وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم الأحد، مائل للدفء نهارا بارد ليلا على القاهرة والوجه البحري يصاحبه شبورة مائية صباحا على الطرق والرياح معتدل.





ويكون الطقس مائلًا للدفء على السواحل الشمالية نهارا باردًا ليلا تصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا غربا تكون مثيرة للرمال والأتربة.





ويبقى الطقس دافئا نهارا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر باردًا ليلا والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، كما يبقى الطقس دافئا نهارا على محافظات شمال وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلا يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.



