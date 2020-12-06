ضبط تشكيل عصابى للاتجار فى المواد المخدرة بعد مطادرة بالخانكة



كما تم ضبط "ا.س.م" 38 سنة، عاطل و"ح.م.م" 23 سنة عاطل وبحوزتهما سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع و2 طلقة من ذات العيار وكميه من مسحوق الهيروين المخدر تزن 250 جرام ومبلغ 450 جنيه وعدد 2 هاتف محمول.



من ناحية اخرى امرت النيابة العامة فى القليوبية بحبس اثنين من افراد تشكيل عصابى يضم 3 عاطلين تخصصوا فى سرقة السيارات واثنين من عملائها 4 أيام على ذمة التحقيق ، كما امرت النيابة بسرعة ضبط واحضار المتهم الهارب والتحفظ على الأسلحة المضبوطة.



واعترف المتهمين بنشاطهم الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقات السيارات بأسلوب قص وتوصيل الأسلاك وإعادتها لمالكيها عقب مساومتهم على دفع مبالغ مالية متخذين من دائرة قسمى شرطة أول و ثان بنها مكانا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.



وكانت المعلومات السرية قد وردت لمدير أمن القليوبية بقيام 3 أشخاص لهم معلومات جنائية بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات السيارات وأكدت تحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بقيادة اللواء حاتم حداد صحة الواقعة.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط إثنين من المتهمين ، وبحوزة أحدهما (فرد خرطوش ، طلقتين لذات العيار) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما (2) حادث بذات الأسلوب بالاشتراك مع المتهم الهارب وقيامهم ببيع السيارتان المستولى عليهما لعميليهما سيئ النية (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية) تم استهدافهما وضبطهما وبحوزتهما (فرد خرطوش – سلاح أبيض) وبمواجهتهما باعترافات المتهمين أقرا بها ، وتم بإرشادهما ضبط السيارتين.











وكلف اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية بسرعة القبض على المتهمين وتم تشكيل فريق بحث قاده العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، والذي تمكن من القبض على المتهمين أثناء مطاردتهم وهم "ع.ع.م" 20 عاطل وبحوزته سلاح نارى فرد روسى محلى الصنع وطلقة من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر 250 جرام ومبلغ مالى 465 جنيه وهاتف محمول.