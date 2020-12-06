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رياضة

خصم 10% من عقود اللاعبين.. شوبير يكشف تفاصيل قرارات نارية لـ الخطيب فى الأهلى أعادت البطولات

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 10:35 ص
محمود الخطيب رئيس
محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي
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عمرو الحلوانى

أكد الإعلامى أحمد شوبير أن الأهلى يستحق التتويج بالثلاثية فى موسم تاريخى بعد معاناة صعبة وقرارات خطيرة لن تنسى من محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء.


وقال شوبير، فى برنامجه الإذاعى: "فوز الأهلى بالثلاثية لم يأتِ من فراغ، نحن أمام منظومة تعمل فى هدوء وتتخذ قرارات تاريخية ولا تتعامل بـ"شو" وتنظر فقط لصالح النادى".


وأضاف: "الأهلى خسر مباراة وحيدة فى دورى الأبطال أمام النجم الساحلى، وكانت بفعل فاعل، وأمس لم يكن فى أحسن حالاته، واستطاع تحقيق المكسب، رغم أن المباراة انتهت بالتعادل وتم اللجوء لركلات الترجيح، ولكن فى رأيى الخسارة من صن داونز بخماسية هى سر الإصلاح فى الأهلى".


وتابع: "الخسارة بخماسية كانت مفترق طرق إما الإصلاح أو الانهيار، وما حدث بعدها هو سر الثلاثية، فقد تم خصم 10% من قيمة عقود اللاعبين حتى يعرف الجميع أن النادى لا يقبل بهذا التعامل واللاعبين لم تعترض ومحدش قال لأ وليه ".


وأكمل: "الأهلى خسر من الزمالك فى السوبر بالإمارات بس لعب كويس ولما رجعوا الخطيب قالهم ولا فى أى حاجة، انتو عملتوا اللى عليكو وقرر التجديد لفايلر رغم خسارة السوبر، كانت هناك قناعة أن الأمور تسير بشكل جيد فلماذا نتدخل".


وأوضح: "توقيتات تدخلات مجلس الإدارة كانت حاسمة، فقد ترأس الخطيب بعثة مباراة الهلال السودانى ومباراة الوداد المغربى وكان حاضرًا فى رحلة الاستعداد للزمالك فى النهائى واختار الفندق".

 

واختتم: "لما سيد عبد الحفيظ طلع فى برنامج تليفزيونى فى رمضان حصلت شدة كبيرة وعقوبات كبيرة، ولما كهربا اتخانق مع الشناوى اتخصم منه مليون جنيه فى عقوبة هى الأكبر فى التاريخ وتم خصم نصف مليون جنيه وقتها، على أن يتم تحصيل النصف الآخر لاحقًا، ورأيناه أمس يبكى من شدة الفرح بعدما ساهم فى تتويج الأهلى بالكأس وسجل هدفا رائعا، هذا سر التتويج العدالة والتدخلات القوية والقرارات الحاسمة التى أعادت العدالة للفريق".


وكان الأهلى انتزع لقب كأس مصر أمس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح فى المباراة النهائية التى أقيمت بينهما بملعب برج العرب.

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