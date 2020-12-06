تستمر لمدة 5 أعوام.. تفاصيل غلق شارع الهرم وطريق النصر والمحاور البديلة لهما بالجيزة

تشهد محافظة الجيزة على مدار السنوات الأخيرة، طفرة غير مسبوقة في مجال الطرق ومشروعات النقل والمواصلات في مختلف أنحاء المحافظة، والتي من بينها مد مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق أحد أهم مشروعات الطرق القومية في نطاق محافظة الجيزة.





مشروع مد الخط الرابع لمترو الأنفاق والذي انتظره أهالي الجيزة لسنوات، تكثف الهيئة القومية العامة للأنفاق من أعمالها للتنفيذ المشروع، وفقا لما أعلنته محافظة الجيزة، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بسرعة البدء في تنفيذ المشروع، حيث ستتولى الشركة القومية لمترو الأنفاق استلام مواقع العمل بمحطات ( ميدان الرماية - الأهرام ) للبدء في الأعمال الإنشائية لتلك المحطات بالمرحلة الاولى للمشروع.





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من جانبها أعلنت محافظة الجيزة، أن أعمال تنفيذ تلك المرحلة من مشروع الحط الرابع وإنشاء محطات (ميدان الرماية و الأهرام) تستلزم إجراء غلق جزئي لبعض المحاور بمحيط مناطق أعمال تلك المحطات اعتبارا من صباح اليوم الأحد الموافق 6 ديسمبر، ولمدة خمس سنوات.





محطة الرماية

ولتنفيذ مشروع إنشاء محطة مترو أنفاق الرماية أعلنت محافظة الجيزة أنه سيتم إجراء غلق جزئى لطريق النصر للقادم من طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي بمحيط ميدان الرماية في المنطقة المواجهة لفندق الميريديان ومطاعم فلفلة بعد استقطاع ما يقرب من 23 متر من نهر الطريق بطول 240م وترك عدد 2 حارة مرورية فقط.





وعملت محافظة الجيزة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة، على تجهيز تحويلات مرورية لتلك الوصلة، حيث يتم تحويل حركة المركبات القادمة من طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي وترغب في السير اتجاه طريق النصر بالسير يمينًا اتجاه طريق الفيوم الجديد ثم الدوران والعودة من فتحة الدوران المواجهة لمنطقة حدائق الأهرام ثم استكمال السير بطريق الفيوم اتجاه ميدان الرماية وطريق النصر، مع العمل على توسعة طريق النصر في المنطقة المحيطة بموقع الاعمال ليصبح خمس حارات مرورية.





محطة الأهرام

ولتنفيذ محطة مترو أنفاق الأهرام، فإنه سيتم إجراء غلق كلي الاتجاه الأيمن لشارع الاهرام بداية من تقاطعه مع ميدان النصر حتى ما قبل تقاطعه مع محور المنصورية بما يقرب من 50 متر بطول 404 متر وسيتم ترك عدد 3 حارات مرورية بالجانب الأيسر من شارع الأهرام في المنطقة المواجهة لموقع الأعمال لحركة سير المركبات القادمة من ميدان النصر لتخدم حركة سير المركبات التي ترغب بالسير اتجاه شارع الأهرام.

كذلك عملت محافظة الجيزة بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة على تجهيز التحويلة المرورية وهى حركة المركبات القادمة من ميدان الرماية وترغب في السير اتجاه شارع الملك فيصل ومحور المنصورية تقوم بالسير اتجاه شارع الشمس حتى تقاطع محور المنصورية ثم السير يمينا بطريق المنصورية حتى تقاطعه مع شارع الأهرام والدوران والعودة من أسفل كوبري السيارات الكائن أعلى تقاطع شارع الأهرام مع محور المنصورية ثم السير بمحور المنصورية وصولا حتى شارع الملك فيصل لتخفيف العبء المروري على شارع الأهرام بمحيط منطقة الأعمال.