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فن

فيفي عبده لمتابعيها عبر انستجرام: ‏يارب تكونوا بتدعوا لي

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 01:27 م
صدى البلد
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منار نور
نشرت الفنانة فيفي عبده صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام. 

وظهرت فيفي عبده بمكياج كثيف، وعلقت على الصورة قائلة: "‏يا رب تكونوا بتدعوا لي يا رب".
 
وكانت آخر أعمال فيفي عبده برنامج "خلي بالك من فيفي" الذى تم عرضه في رمضان الماضي على شاشة "إم بي سى".

وكانت آخر مشاركاتها في الدراما في مسلسل "مملكة الغجر" الذي قامت ببطولته مع كل من حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.

يذكر أن مسلسل "مملكة الغجر" من إنتاج شركة الذهب للإنتاج الفني والتوزيع ونقابة السينمائيين، بالتعاون مع شركة الماسة ومن سيناريو وحوار محمد الغيطي وإخراج عبدالعزيز حشاد.

كما اعتادت فيفي عبده أن تشارك جمهورها وصلات رقص من منزلها لتحارب الملل والروتين نتيجة العزل المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا.
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