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رياضة

بعد فشل انضمامه للزمالك.. بيراميدز يقترب من حسم التعاقد مع أحمد الشيخ

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 01:37 م
أحمد الشيخ
أحمد الشيخ
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عمرو الحلوانى

أصبح أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق بالنادي الأهلى، قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى صفوف بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد فشل انتقاله إلى الزمالك.


وشهدت الساعات القليلة الماضية تكثيف المفاوضات من قبل بيراميدز مع اللاعب لإقناعه باللعب للفريق خلال الفترة المقبلة.


وأبدى أحمد الشيخ مرونة كبيرة فى مفاوضاته مع بيراميدز بعد أن أكد موافقته فى اللعب للفريق السماوى خلال الفترة المقبلة.


ويمتلك أحمد الشيخ مجموعة من العروض القوية الأخرى، وعلى رأسها مصر للمقاصة وإنبي والإسماعيلى، إلا أنه يقترب بقوة من بيراميدز وسيتم حسم الأمر بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.


وأعلن الإعلامي أحمد شوبير، كواليس فشل انضمام أحمد الشيخ إلى صفوف الزمالك، بعد أن كان اللاعب قريبًا من الانضمام لصفوف القلعة البيضاء بعد فسخ تعاقده مع النادي الأهلي.


وقال "شوبير"، في برنامجه الإذاعي، عبر راديو "أون سبورت إف إم": "أحمد الشيخ جلس مع أشرف قاسم ووقع عقود انضمامه بالفعل لفريق الزمالك، لكن محمد عطية، المحامي العام الأول عضو اللجنة المؤقتة والمكلف بالإشراف على الكرة بالنادي، رفض إتمام التعاقد بسبب هجوم لاعب الأهلي السابق على القلعة البيضاء من قبل في الصحافة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي".


وأضاف: "البرتغالي جيمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الزمالك، وافق على الفور على ضم أحمد الشيخ، ولكن بعد العرض على اللجنة المؤقتة رفض المحامي العام الأول بالجيزة إتمامها لتنتهي صفقة ضم أحمد الشيخ عند هذا الحد مع أنه لاعب مميز للغاية".


ويكثف مسئولو نادى الزمالك فى الوقت الحالى مفاوضاتهم مع وادى دجلة بشأن ضم محمد عبد العاطى، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.


وعلم "صدى البلد" أن مسئولى وادى دجلة يوافقون على رحيل محمد عبد العاطى خلال الوقت الحالى بعد تلقيه عرضا من قبل القلعة البيضاء خلال الساعات القليلة الماضية.


وأبدى مسئولو دجلة موافقتهم المبدئية بشأن انتقال محمد عبد العاطى إلى الزمالك خلال الميركاتو الصيفي الجارى، وطالب مسئولو دجلة بالحصول على مبلغ مالى بجانب استعارة عدد من اللاعبين من قبل الفريق الأبيض، يأتى على رأسهم كريم بامبو ومصطفى فتحى.

 

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