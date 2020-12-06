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تعليم

دعماً للخريجين.. رئيس جامعة جنوب الوادي يفتتح الملتقى التوظيفي الأول بكلية التربية النوعية

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 02:50 م
صدى البلد
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يوسف رجب

افتتح الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادى، الملتقى التوظيفى الأول بكلية التربية النوعية بقنا.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد سعيد عبد الله، قائم بعمل عميد كلية التربية النوعية، والمهندس محمود صلاح العمارى، مدير جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بقنا، وحسن عثمان، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بقنا.

وأكد الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة، أن إعداد منتج منافس فى سوق العمل من المسئوليات المضافة إلى مسئوليات الجامعة ودور الجامعة  تضييق الفجوة بين سوق العمل وما يتلقاه الطالب فى قاعات الدرس.

وأشاد رئيس الجامعة، بالدور الذى يؤديه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة كما أشاد بكلية التربية النوعية التى نظمت هذا الملتقى ، وقدم شكره للهيئات الداعمة لهذا الملتقى التوظيفى بهدف مساعدة طلاب الجامعة وخريجيها فى تأهيلهم إلى سوق العمل.

وأكد الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن هذا الملتقى التوظيفى ينصب فى مصلحة خريجى الجامعة ، وأشاد بحرص كلية التربية النوعية على إقامته، داعيًا كليات الجامعة بأن تحذو حذوها لمساعدة أبناء الجامعة فى إيجاد فرص عمل مناسبة.

وأشار الدكتور محمد سعيد عبد الله، قائم بعمل عميد كلية التربية النوعية، إلي أن كلية التربية النوعية بأقسامها المختلفة لديها القدرة على تأهيل الكثير من الخريجين فى المجالات التربوية النوعية ومجالات الفنون والحرف التراثية والبيئية وغيرها.

وأضاف الدكتور محمد جابر، وكيل كلية التربية النوعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن هذا الملتقى التوظيفي الأول بكلية التربية النوعية يعرض الفرص التدريبية والوظيفية لخريجي الكلية، كما يقوم بعرض تجارب الخريجين من ذوى المشروعات الخاصة.

كما قدم ممثلو الجهات الداعمة للملتقى والجمعيات المشاركة وخريجى الكلية من أصحاب المشروعات الخاصة عرضًا لبعض مشروعاتهم وكيفية استفادة طلاب الكلية وخريجيها من تجاربهم.

افتتح رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة، على هامش الملتقى التوظيفي الأول معرض لشباب الخريجين لأقسام الكلية المختلفة وجمعية تنمية قدرات المجتمع وحماية البيئة" مشروع شباب صناع" تم عرض منتجاتهم اليدوية لتسويقها مثل الملابس والمفروشات وأعمال فنية متنوعة.

يذكر أنه على هامش الملتقى الوظيفى تم توقيع بروتوكول التعاون بين مديرية التضامن الاجتماعى وكلية التربية النوعية، كما تم تسليم درع  الكلية  إلى رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة والجهات الداعمة للملتقى.

حضر افتتاح الملتقى التوظيفي وكلاء وأعضاء هيئة التدريس بالكلية وممثلي الجمعيات المشاركة.


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دعماً للخريجين.. رئيس جامعة جنوب الوادي يفتتح الملتقى التوظيفي الأول بكلية التربية النوعية
دعماً للخريجين.. رئيس جامعة جنوب الوادي يفتتح الملتقى التوظيفي الأول بكلية التربية النوعية
دعماً للخريجين.. رئيس جامعة جنوب الوادي يفتتح الملتقى التوظيفي الأول بكلية التربية النوعية
دعماً للخريجين.. رئيس جامعة جنوب الوادي يفتتح الملتقى التوظيفي الأول بكلية التربية النوعية
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