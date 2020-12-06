بعد النجاح في الأولى.. المستشفيات الجامعية تضع خطة جديدة للتعامل مع الموجة الثانية من كورونا

استعدت المستشفيات الجامعية للموجة الثانية من فيروس كورونا بوضع استراتيجية جديدة وتخصيص مناطق عزل داخل المستشفيات، لتستمر المستشفيات في عملها الطبيعي وسط انتشار الفيروس دون أي تقصير.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار أن المستشفيات الجامعية مستمرة في مجهوداتها خلال الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد ، مشيرا إلى أن دعم المستشفيات الجامعية لا يقتصر على الطلاب إنما يتم استقبال جميع المواطنين.





وأشار عبد الغفار في تصريح خاص لموقع صدى البلد إلى أن المستشفيات اصبح لديها الخبرة الكافية في التعامل مع الفيروس منذ الموجة الأولى، مشيرا إلى أنها وضعت استراتيجية جديدة في التعامل وفق هذه الخبرة.





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وقال الدكتور حسام عبد الغفار، إن منطقة العزل داخل مستشفيات العزل الجامعية، يجب أن تشمل 10 أسرة رعاية مركزة مزودة بجهاز تنفس صناعي و40 سريرا في غرف منفردة او مزدوجة، كما يراعي ان تكون في طوابق منعزلة او منطقة منعزلة عن باقي المستشفى أو مستشفى مستقل مع مراعاة كل الإجراءات الاحترازية ومكافحة العدوي أثناء نقل المرضي وخاصة حال اجراء الفحوصات و المعامل أو أي تدخل مثل الجراحة او تدخل طبي مقرر خارج منطقة العزل بالمنشأة.





وأضاف عبد الغفار أنه سيكون هناك لجنة طبية مكونة من اطباء بعدة تخصصات وهي "الباطنة ، الصدرية ، الرعاية المركزية ، التخدير، الاشعة، التحاليل الطبية ، علاج طبيعي ، النفسية و مقرر لجنة مكافحة العدوي الإشراف على أقسام العزل داخل المستشفيات الجامعية".





وأشار إلى أهمية تحول مفهوم مستشفيات العزل إلى أقسام العزل داخل كل مستشفى وإعادة تشغيل مستشفيات العزل الجامعية لاستقبال المرضى مما يمنح ميزه توفر عدد أكبر كأقسام عزل فى مستشفيات أكثر على انتشار جغرافي أكبر و ذلك يخدم سرعة احتواء البؤر فور ظهورها كما يمكًن مستشفيات العزل الحالية من استكمال تقديم باقي الخدمات الطبية و الجراحية فى مختلف التخصصات الأخرى وليس العزل فقط والذي بدوره يساعد على سرعة استكمال المشروعات الصحية القومية الأخرى كقوائم الانتظار والتي تأثرت أثناء الموجة الأولى لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد على تخصيص مناطق عزل داخل كل مستشفى عزل جامعي تخصص للمرضي المصابين بكوفيد 19 مع الالتزام بوجود خطة سريعة لإعادة تشغيل مستشفيات العزل بكامل طاقتها حال حدوث موجة ثانية من تفشي الوباء، كما سيتم تخصص منطقة العزل للتعامل مع المرضى الجدد المصابين بفيروس كوفيد 19، والمرضي الذين يعانون من مضاعفات نتيجة للإصابة السابقة بوباء الكوفيد 19 ، بالإضافة إلى التصدي المبدئي لحدوث موجة ثانية (ارتفاع عدد الحالات) .





كان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أصدر توجيهات عاجلة لـ المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ، توصي بضرورة الاستعداد الكامل لجميع المستشفيات الجامعية خلال الفترة القادمة لاستقبال حالات العزل من بين مصابي كورونا.

وأشار وزير التعليم العالي إلى ضرورة التعاون والتنسيق الكامل بين وزارتي التعليم العالي والصحة والسكان.

وشدد الدكتور خالد عبدالغفار على ضرورة توفير كافة الاحتياجات والمستلزمات الطبية الوقائية والاحترازية بالمستشفيات الجامعية لجميع أطقم الرعاية الصحية سواء المتعاملين بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر مع مرضى فيروس كورونا.

واطمأن الوزير على سرعة الانتهاء من قوائم الانتظار وشدد على أهمية التنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

جاء ذلك خلال انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، وأعضاء المجلس، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.