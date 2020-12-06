رئيس جامعة بنها يفتتح مؤتمر علوم هندسة المواد

افتتح الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها " اون لاين " أعمال المؤتمر العلمى الثانى عن علوم هندسة المواد والذى نظمته وحده الفيزياء وتكنولوجيا النانو بكلية الهندسة بشبرا بالتنسيق مع قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة يومى 5 و 6 ديسمبر الجارى.









وقال السعيد هذا المؤتمر يأتي في إطار سياسة الجامعة لدعم البحث العلمي وربطه بالصناعة وخدمة المجتمع ليواكب تحديات الثورة الصناعية الرابعة والذي تعتبر تطبيقات النانو تكنولوجي وعلوم المواد أحد محاوره.





وقالت الدكتورة سهير نجم مقرر المؤتمر ان المؤتمر شارك فيه الدكتور أيمن الشهابى عميد كلية الهندسة بشبرا والدكتور مصطفى السيد الأستاذ بجامعة جورجيا الأمريكية للتكنولوجيا ، والدكتور لطيفة النادى مؤسسة معهد الليزر فى الشرق الأوسط.





كما شارك فى المؤتمر أساتذة وباحثين من جامعات عربية بدول السعودية وتونس وليبيا وبعض الجامعات المصرية الحكومية والخاصة.





من ناحية اخرى نظمت وحدة المعامل والأجهزة العلمية بجامعة بنها برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة والدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث دورة تدريبية عن التداول الآمن للمواد. والكيماويات داخل المعامل لشباب الباحثين بكلية العلوم.





وقال الجيزاوي أن الدورة تناولت كيفية التعامل الأمن مع المواد والكيماويات داخل المعامل وتقسيم المواد الكيميائية من حيث الخطورة الذاتية والخطورة الصحية والخطورة البيئية ، وتأثيرات هذه المواد سواء كانت حادة أو مزمنة علي العاملين داخل المعامل ، وايضا التعرف علي مسؤوليات العاملين داخل المعامل من باحثين وفنيين وإداريين .





وأشار الدكتور محمد بسيوني المدير التنفيذي لوحدة المعامل والأجهزة العلمية بالجامعة الى أن الهدف من الدورة اكساب شباب الباحثين العديد من المهارات للتداول الأمن للمواد والكيماويات داخل المعامل والتعرف علي كشوف بيانات السلامة للمواد الكيميائية وايضا طرق حفظ الكيماويات ونقلها وتخزينها بطرق سليمة وآمنة.





كما نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة بنها مسابقة الشعر بكلية الاداب تحت رعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة ، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة والدكتور مصبح كحيلي مدير عام رعاية الشباب.





وصرح الدكتور تامر سمير ان هذة المسابقة تاتي ضمن سلسلة من الانشطه المتنوعة لطلاب الجامعة ،حيث فاز بالمركز الاول الطالب علي شاكر علي بكلية الاداب والمركز الثاني الطالب محمد خالد الطنطاوي بكلية الطب البشري والمركز الثالث الطالب محمد عبد الحميد الدخاخني بكلية التمريض والمركز الرابع الطالب محمد رضا عبد الفتاح كلية الحقوق والمركز الخامس الطالب مصطفي محمد محمود بكلية التربية.