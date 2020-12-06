ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

%50 حدا أدنى.. محافظ القليوبية يحدد ضوابط حضور العاملين لمواجهة كورونا

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 06:08 م
اللواء عبد الحميد
اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
Advertisements
إبراهيم الهوارى
أصدر اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية الكتاب الدورى رقم 317 بتاريخ 6 ديسمبر الجارى حول ضوابط تنفيذ القرار رقم 1104 الصادر بتاريخ 25 نوفمبر الماضى والخاص بنسبة الحضور اليومي للعاملين بحد أدنى 50% من قوة العاملين لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".


وتضمنت الضوابط التى شملها الكتاب الدورى أن تكون نسبة الحضور يوميا بالتناوب بحد أدنى 50% من قوة العاملين بكل إدارة، وموافاة الشؤون الإدارية بكشوف معتمدة بالأسماء ويحدد بها أيام العمل بالتناوب للعامين بالإدارة، على أن تلتزم القوة الموجودة بالعمل بحسن سير العمل وانتظامه وتقديم الخدمة على أكمل وجه وإنهاء كافة الأعمال كما لو كان جميع العاملين موجودين بالعمل وعدم تعطيلها لأي سبب من الأسباب.

وأوضح الكتاب الدورى، أنه فى حالة غياب أيا من الموظفين أو تقديم أجازة عن يوم عمله يحسب يوم العمل واليوم التالى "إجازة استثنائية" من ضمن إجازاته الاعتيادية، مع الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف وفقا للقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية والقرارات والتعليمات المنظمة فى هذا الشأن.

وتابع، تكون المأموريات أيام العمل فى حدود نسبة 20% من الحاضرين بالعمل، على أن يكون الحضور اليومى لجميع مديري العموم والإدارات لحسن سير العمل وانتظامه والمتابعة المستمرة، وقيام إدارة الشؤون الإدارية بعرض يوميات الغياب على رئيس المصلحة وموافاة الإدارة العامة للموارد البشرية بصورة منها بعد اعتمادها لاتخاذ اللازم حيالها.

وأوضح، أنه يحق لمديرى العموم والإدارات استدعاء أى من الموظفين الحاصلين على الإجازات الاستثنائية محل القرار متى استدعت الحاجة لذلك، وفى حالة إصابة أحد الموظفين بفيروس كورونا عليه تقديم ما يفيد من اللجنة الطبية المختصة بذلك، وعدم سريان القرار رقم 1104 لسنة 2020 على نظام الراحات والعطلات والإجازات الرسمية.

من ناحية اخري أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية رفع درجة الاستعداد لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب لعام 2020 والتي تقرر عقدها خلال يومي الاثنين والثلاثاء 7- 8 ديسمبر 2020 بمدينتى قليوب والقناطر الخيرية، موجها بضرورة التأكيد على الانتهاء من تطهير كافة اللجان الانتخابية بتلك المدن وتعقيمها وتجهيزها لاستقبال الناخبين فضلًا عن التأكد من استعداد غرف العمليات بمدينتى قليوب والقناطر الخيرية مع الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ القليوبية يقرر إلغاء ندب أربعة من نواب رؤساء المدن

للحماية من كورونا .. محافظ القليوبية يقرر منح إجازة استثنائية بالتناوب يوميا للموظفين بالمحافظة

لتغيبهم عن العمل.. إحالة 57 طبيبًا وممرضًا بـ 6 وحدات صحية بالقناطر للتحقيق

نائب محافظ القليوبية تتفقد المشروعات الجارية والمتعثرة بمدينة قليوب

غداً.. تعليق الدراسة بكليات جامعة بنها لسوء الأحوال الجوية

محافظ القليوبية: رفع الاستعداد للدرجة القصوى في جولة الإعادة لانتخابات النواب

ترشيحاتنا

قبل غلقه لأعمال المترو.. الجيزة تجهز محورًا مروريًا جديدًا بديلاً لشارع الهرم

رغم الفوز بالثلاثية.. خالد بيومي يهاجم الأهلي: أداؤه غير مقنع

مواعيد وأماكن مباريات الأهلي في أول 7 جولات بالدوري

رغم توقيع اللاعب.. الزمالك يتراجع عن ضم أمير عادل

لاعب منتخب العراق ينتظر موافقة باتشيكو للانضمام للزمالك

مصر وفرنسا تعاون شامل في مجال التعليم الجامعي والبحث العلمي.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها الترند.. 10 إطلالات جريئة لـ شمس الكويتية

دراسة تحذر من أدوية الحموضة

في الشتاء.. خبيرة تجميل تقدم 7 نصائح مهمة للحصول على مكياج جذاب