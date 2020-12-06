%50 حدا أدنى.. محافظ القليوبية يحدد ضوابط حضور العاملين لمواجهة كورونا

أصدر اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية الكتاب الدورى رقم 317 بتاريخ 6 ديسمبر الجارى حول ضوابط تنفيذ القرار رقم 1104 الصادر بتاريخ 25 نوفمبر الماضى والخاص بنسبة الحضور اليومي للعاملين بحد أدنى 50% من قوة العاملين لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".









وتضمنت الضوابط التى شملها الكتاب الدورى أن تكون نسبة الحضور يوميا بالتناوب بحد أدنى 50% من قوة العاملين بكل إدارة، وموافاة الشؤون الإدارية بكشوف معتمدة بالأسماء ويحدد بها أيام العمل بالتناوب للعامين بالإدارة، على أن تلتزم القوة الموجودة بالعمل بحسن سير العمل وانتظامه وتقديم الخدمة على أكمل وجه وإنهاء كافة الأعمال كما لو كان جميع العاملين موجودين بالعمل وعدم تعطيلها لأي سبب من الأسباب.





وأوضح الكتاب الدورى، أنه فى حالة غياب أيا من الموظفين أو تقديم أجازة عن يوم عمله يحسب يوم العمل واليوم التالى "إجازة استثنائية" من ضمن إجازاته الاعتيادية، مع الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف وفقا للقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية والقرارات والتعليمات المنظمة فى هذا الشأن.





وتابع، تكون المأموريات أيام العمل فى حدود نسبة 20% من الحاضرين بالعمل، على أن يكون الحضور اليومى لجميع مديري العموم والإدارات لحسن سير العمل وانتظامه والمتابعة المستمرة، وقيام إدارة الشؤون الإدارية بعرض يوميات الغياب على رئيس المصلحة وموافاة الإدارة العامة للموارد البشرية بصورة منها بعد اعتمادها لاتخاذ اللازم حيالها.





وأوضح، أنه يحق لمديرى العموم والإدارات استدعاء أى من الموظفين الحاصلين على الإجازات الاستثنائية محل القرار متى استدعت الحاجة لذلك، وفى حالة إصابة أحد الموظفين بفيروس كورونا عليه تقديم ما يفيد من اللجنة الطبية المختصة بذلك، وعدم سريان القرار رقم 1104 لسنة 2020 على نظام الراحات والعطلات والإجازات الرسمية.





من ناحية اخري أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية رفع درجة الاستعداد لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب لعام 2020 والتي تقرر عقدها خلال يومي الاثنين والثلاثاء 7- 8 ديسمبر 2020 بمدينتى قليوب والقناطر الخيرية، موجها بضرورة التأكيد على الانتهاء من تطهير كافة اللجان الانتخابية بتلك المدن وتعقيمها وتجهيزها لاستقبال الناخبين فضلًا عن التأكد من استعداد غرف العمليات بمدينتى قليوب والقناطر الخيرية مع الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.



