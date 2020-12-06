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حوادث

كان بيضربني فطعنته.. قاتلة زوجها في القليوبية: كنت بدافع عن نفسي

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 07:26 م
ضبط متهمة
ضبط متهمة
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إبراهيم الهوارى
" مكنش قصدى أموته، أنا كنت بدافع عن نفسى لأنه بيضربنى " بهذه الكلمات بدأت المتهمة بقتل زوجها بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية خلال التحقيقات التى أجريت معها.


وقالت المتهمة فى التحقيقات إن الفترة الأخيرة شهدت مشاجرات وخلافات عائلية بينها وبين زوجها لأسباب مختلفة مشيرة إلى أنه آخر مرة حاول التعدي عليها بالضرب فقامت بطعنه بسكين المطبخ فلقى مصرعه في الحال وحاولت إنقاذه بنقله إلى المستشفى ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل أن يصل للمستشفى مؤكدة أنها لم تكن تقصد قتله وكانت تدافع عن نفسها.  

وأدلت المتهمة باعترافات حول جريمتها مؤكدة إن زوجها كان لا ينفق عليها وعلى البيت حيث تعمد عدم الإنفاق عليها لأنها زوجته الثانية.

من جانبها أمرت النيابة بحبس المتهمة 4 ايام على ذمة التحقيق وندب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة والأداة المستخدمة في الواقعة والتصريح بالدفن واستدعاء أهل المجني عليه لسؤالهم وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

وكان اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من مستشفى الخانكة بوصول "س ع"، 70 سنة، مقيم دائرة مركز الخانكة، جثة هامدة أثر إصابته بطعنة نافذة بالصدر وتشكل فريق بحث قاده اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي والعميد خالد محمدي رئيس مباحث القليوبية، لكشف غموض الحادث.

وانتقل المقدم أحمد  سامي عفيفي رئيس مباحث مركز الخانكة والعقيد محمد عبد السلام مأمور المركز إلى موقع البلاغ وتبين من التحريات قيام" أ م"، 50 سنة زوجة المجني عليه بارتكاب الواقعة على إثر خلافات زوجية بينهما وبين زوجها فقامت بطعنه بسكين طعنة نافذة بالصدر أودت بحياته خلال مشاجرة بينهما بسبب كثرة المشاجرات والخلافات العائلية بينهما.

وكانت الإدارة العامة للمرور بالقليوبية حملة مرورية مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدى المركبات بدون رخصة قيادة والدراجات النارية الغير مرخصة وبلطجية المواقف، حيث أسفرت عن تحرير 2086 مخالفة مرورية.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عبد العظيم محمد مدير الإدارة العامة للمرور بالقليوبية، بشن حملة مرورية قادها العقيد نصر القارح رئيس مباحث المرور.

وأسفرت الحملة عن ضبط 2086 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها ضبط 1032 مخالفة انتظار خاطئ، للسيارات فى الطريق مما يعوق الحركة المرورية، وضبط 46 سائقا يقودون بدون رخصة قيادة، و29 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير، كما تمكنت الحملة من تحرير 25 مخالفة لقائدى دراجات بدون رخص قيادة، وحجز 4 دراجات اخرى غير مرخصة، وتحرير 31 مخالفات ملصقات، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 19200 جنيه.
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