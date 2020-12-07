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سيارات

خلى بالك.. ماذا تفعل عند تزويد سيارتك بـ بنزين مغشوش ؟

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 12:07 ص
ماذا تفعل عند تزويد
ماذا تفعل عند تزويد سيارتك بـ بنزين مغشوش ؟
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ماجدة المهدي

يقع قائدو السيارات في خطأ شائع وهو تعرضهم لغش الوقود "البنزين" الموضوع داخل السيارات، بسبب خلط البنزين ببعض المواد الأخرى، الأمر الذي يعرض محرك السيارة للتلف، وفي كثير من الأحيان قد يصل الأمر إلى تعطل محرك السيارة بالكامل.

لذلك يقدم موقع " صدى البلد" الإخباري في السطور التالية بعض النصائح التي يمكنك عملها عند التعرض لغش محطات الوقود في البنزين:

1- في البداية تكتشف غش الوقود عندما تجد تقطيع في موتور السيارة وتوقفه فجأة أثناء القيادة، ويحدث هذا عند خلط البنزين بالماء فحينها قم بإيقاف المحرك على الفور، ولا تفكر نهائيًا في تشغيله لأن تشغيلة سيؤدي إلى ضرب مضخات الوقود وباقي أجزاء المحرك.

2- إذا صدر صوت غريب من المحرك خاصة بعد تزويد السيارة بالوقود فهذا أيضًا يدل على خلط البنزين بالماء أو بمواد كيميائية أخرى، وحين يظهر بكثافة أدخنة سوداء من مخرج العادم فهذا يدل على خلط بنزين 95 ببنزين 80، كما يمكنك أيضًا التأكد من غش البنزبن، عندما تتاكد من ذلك قم على الفور بنقل السيارة على متن شاحنة ونقلها إلى مراكز الصيانة المعتمدة ليقوم بإفراغ خزان الوقود وتنظيفه.


- طريقة التخلص من البنزين المغشوش

1-عند التأكد من اختلاط البنزين بالمياه، قم بإيقاف السيارة فورًا، ومن ثم اسحب السيارة نحو أقرب ورشة لفحص السيارات.

2– قم بفك خزان الوقود وتخلص من البنزين المخلوط، ثم قم بتنظيفه.

3– استبدل فلتر البنزين ونظف أنابيب دورة البنزين باستخدام الهواء المضغوط.

4– للتخلص من الشوائب داخل خزان الوقود، يمكن ضخ بنزين 95 لتنظيف أكثر شمولية، ولو كانت الإضافة تقتصر على 10 أو 15 لترًا.
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