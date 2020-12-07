خلى بالك.. ماذا تفعل عند تزويد سيارتك بـ بنزين مغشوش ؟

يقع قائدو السيارات في خطأ شائع وهو تعرضهم لغش الوقود "البنزين" الموضوع داخل السيارات، بسبب خلط البنزين ببعض المواد الأخرى، الأمر الذي يعرض محرك السيارة للتلف، وفي كثير من الأحيان قد يصل الأمر إلى تعطل محرك السيارة بالكامل.





لذلك يقدم موقع " صدى البلد" الإخباري في السطور التالية بعض النصائح التي يمكنك عملها عند التعرض لغش محطات الوقود في البنزين:





1- في البداية تكتشف غش الوقود عندما تجد تقطيع في موتور السيارة وتوقفه فجأة أثناء القيادة، ويحدث هذا عند خلط البنزين بالماء فحينها قم بإيقاف المحرك على الفور، ولا تفكر نهائيًا في تشغيله لأن تشغيلة سيؤدي إلى ضرب مضخات الوقود وباقي أجزاء المحرك.



