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أخبار العالم

فايزر تبدأ في نقل لقاح كورونا إلى بريطانيا .. شاهد

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 07:11 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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شريف سيد
نشرت وسائل إعلام صورة لحظة خروج شاحنة محملة بلقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، من شركة فايزر، متجهة إلى بريطانيا. 

ويظهر في الصورة خروج شاحنة عملاقة محملة بلقاح فيروس كورونا، من مقر شركة فايزر في بلجيكا، إلى بريطانيا، التي سينطلق بها حملة التلقيح ضد الفيروس، الأسبوع الجاري. 

وأعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أخبارًا سارة، بشأن القيود المفروضة في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بعد ما أكدت البلاد استعدادها لطرح لقاح شركتي "فايزر وبايونتك" هذا الأسبوع.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال هانكوك، إن موافقة بريطانيا على لقاح فيروس كورونا، تعني أنه يمكن تخفيف القيود قبل نهاية مارس المقبل.

وأضاف في تصريحات لـ"التليجراف"، أنه لا يطيق الانتظار لإلغاء نظام القيود والسماح بالعودة إلى الحياة الطبيعية بحلول الربيع.

وتابع: "ليس هناك شك في أن الحصول على اللقاح مبكرًا سيقدم اللحظة التي يمكننا فيها التخلص من هذه القيود الصارمة، ولكن حتى ذلك الحين يتعين علينا اتباعها".
فايزر تبدأ في نقل لقاح كورونا إلى بريطانيا .. شاهد
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